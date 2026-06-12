Marillenmarmelade darf wieder Marmelade heißen

Eine entscheidende Rolle spielte dabei der EU-Abgeordnete Alexander Bernhuber als Chefverhandler. Er brachte das jahrelange, bittere Tauziehen nun zu einem erfolgreichen Abschluss. „Wir haben unsere Marmelade wieder“, frohlockt Bernhuber. „Es geht um ein Stück österreichische Identität. Unsere Marillenmarmelade gehört zur Heimat und zur Tradition unseres Landes. Dass sie künftig auch offiziell wieder Marmelade heißen darf, ist ein schöner Erfolg für Österreich und für den Hausverstand“, ergänzt Politlegende Pröll. Für viele mag es nur um ein Wort gehen. Tatsächlich geht es um ein Stück gelebter österreichischer Tradition. Nach 23 Jahren hat sich der Hausverstand durchgesetzt – und die Marillenmarmelade ist endlich wieder das, was sie immer war: Süße Marmelade.