Brother Kills Brother in Perg
Psychologist Explains Why Some People Are “Ticking Time Bombs”
A stab to the abdomen, a stab to the throat—a 35-year-old Turkish man is alleged to have killed his 30-year-old brother in Perg with a curved knife measuring 22 centimeters in length. The sister-in-law (31) managed to flee, though she was seriously injured. The murder suspect is believed to be paranoid schizophrenic. A psychologist explains why such patients are often “time bombs.”
“Paranoid schizophrenia means that patients have, on the one hand, a perceptual disorder and, on the other hand, suffer from delusions of persecution. It is also typical that they lack what is known as insight into their illness,” explains psychologist Barnabas Strutz: “Distrust is typical. The patients believe everyone is against them. Everyone else is somehow strange—except for themselves. And what makes assessment difficult is that during good phases, those affected often seem reasonably normal.”
But when such individuals experience stress, Strutz continues, the symptoms intensify. “Eighty percent experience auditory hallucinations—they hear voices in their heads. Some of the patients know that these voices are just in their heads. But the others believe they must do whatever the voices command.” According to estimates, five to 20 percent of all homicides worldwide are committed by people with schizophrenia.
That’s how confused the murder suspect was
Just how confused the alleged brother-murderer from Perg was is also evident from his girlfriend’s statement. The 35-year-old, who had multiple prior convictions, reportedly went from police station to police station at night—from Perg to Marchtrenk—a week before the crime to report his brothers, who were allegedly stalking him: “We tried to get him medical help, but they always said he was just acting crazy,” the woman told the “Krone.”
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