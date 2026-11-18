That’s how confused the murder suspect was

Just how confused the alleged brother-murderer from Perg was is also evident from his girlfriend’s statement. The 35-year-old, who had multiple prior convictions, reportedly went from police station to police station at night—from Perg to Marchtrenk—a week before the crime to report his brothers, who were allegedly stalking him: “We tried to get him medical help, but they always said he was just acting crazy,” the woman told the “Krone.”