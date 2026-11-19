Zwischen Blütenpracht und Meeresweiten

Im Seehof begegnen sich nun zwei scheinbar gegensätzliche Motivkreise. Blumen entfalten ihre leuchtenden Farben, Strände in Italien und Spanien geben Rätsel auf. Mal lädt ein Bild zum Verweilen ein, mal lässt es eine vertraute Ansicht ins Ungewisse kippen. Zwischen genauer Beobachtung und freier Gestaltung entsteht eine Bildsprache, in der die Kamera nicht das letzte Wort hat. Auch Arbeiten aus früheren Schaffensphasen sind zu sehen. Gerade diese machen den Reiz dieser Werkschau aus: Sie erlaubt, nicht nur Motive, sondern auch die Entwicklung eines künstlerischen Blicks nachzuverfolgen. Für Christian Rinner ist der Seehof überdies kein unbekannter Ort. Schon 2019 präsentierte er hier seine Fotografien.