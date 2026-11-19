Seit Jahrzehnten gestaltet Christian Rinner als Architekt Räume. Unter dem Künstlernamen Christian-Karl-Martin entdeckt er in der Fotografie neue gestalterische Freiheiten. Seine farbenprächtigen Bildwelten zwischen Blütenpracht und Meeresrauschen sind derzeit im AK Bildungshaus Seehof zu sehen.
Als Architekt entwirft Christian Rinner Räume, die Menschen betreten können. Als Fotokünstler Christian-Karl-Martin erschafft er solche, die zunächst nur dem Blick offenstehen. Wie eng beide Welten miteinander verwandt sein könnten, lässt seine aktuelle Ausstellung „Fiori e Mare“ im AK Bildungshaus Seehof erahnen. Seit 1985 arbeitet Rinner selbstständig als Architekt.
Zu seinen Projekten zählt unter anderem die Erweiterung der Sportanlage Reichenau in Innsbruck. Linien, Flächen und Perspektiven gehören also seit Jahrzehnten zu seinem Alltag. 2016 wurde aus dem Fotografieren, bis dahin vor allem ein Hobby, eine künstlerische Leidenschaft. Seither begnügt er sich nicht damit, die Wirklichkeit abzubilden: Eigene Aufnahmen dienen ihm als Ausgangsmaterial, das er mit unterschiedlichen Techniken bearbeitet und in neue Bildwelten verwandelt.
Zwischen Blütenpracht und Meeresweiten
Im Seehof begegnen sich nun zwei scheinbar gegensätzliche Motivkreise. Blumen entfalten ihre leuchtenden Farben, Strände in Italien und Spanien geben Rätsel auf. Mal lädt ein Bild zum Verweilen ein, mal lässt es eine vertraute Ansicht ins Ungewisse kippen. Zwischen genauer Beobachtung und freier Gestaltung entsteht eine Bildsprache, in der die Kamera nicht das letzte Wort hat. Auch Arbeiten aus früheren Schaffensphasen sind zu sehen. Gerade diese machen den Reiz dieser Werkschau aus: Sie erlaubt, nicht nur Motive, sondern auch die Entwicklung eines künstlerischen Blicks nachzuverfolgen. Für Christian Rinner ist der Seehof überdies kein unbekannter Ort. Schon 2019 präsentierte er hier seine Fotografien.
Die Ausstellung “Fiori e Mare“ ist noch bis zum 11. Dezember im AK Bildungshaus Seehof, Gramartstraße 10 in Innsbruck, zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.
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