Millioneninvestitionen und weitere große Ideen

Die Entwicklung der REO ist aber noch bei Weitem nicht zu Ende. Aktuelle Projekte mit millionenschweren Investitionen zeigen, dass der Tatendrang bei der REO weiter hoch ist. In Obertilliach wurde ein neues Heizwerk samt Fernwärmenetz errichtet. Alleine in diesem Jahr investierte man rund 5,4 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur.