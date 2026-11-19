Bereits drei Jahrzehnte darf sich Osttirol über regionale Wärme aus heimischer Energie freuen. Aus einer Idee wurde eine Erfolgsgeschichte. Der Tatendrang ist weiter enorm, was auch künftige Projekte belegen.
Im Jahr 1996 stand eine Vision im Mittelpunkt: Heimische Ressourcen nutzen, die regionale Energieversorgung stärken und einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Region leisten. So starteten Andreas Blassnig (Geschäftsführer) und Albert Pichler (Obmann) die Regionalenergie Osttirol (REO).
Seitdem ist ganz schön viel passiert: Schon im ersten Winter nahm die erste Fernwärmeanlage in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt mit einer Leistung von 600 kW ihren Betrieb auf. Bis heute betreibt die REO 16 Biomasseanlagen mit Leistungen zwischen 100 kW und 3 MW. Über ein Fernwärmenetz von 28,8 Kilometern werden rund 380 Wärmekunden versorgt.
Was 1996 mit einer ersten Anlage begonnen hat, ist heute ein wichtiger Bestandteil der regionalen Infrastruktur. Darauf können wir stolz sein.
Ferdinand Mossegger, Geschäftsführer REO
Hinter der Genossenschaft stehen 202 land- und forstwirtschaftliche Mitgliedsbetriebe. „Was 1996 mit einer ersten Anlage begonnen hat, ist heute ein wichtiger Bestandteil der regionalen Infrastruktur. Darauf können wir stolz sein“, so der heutige GF der REO, Ferdinand Mossegger.
Millioneninvestitionen und weitere große Ideen
Die Entwicklung der REO ist aber noch bei Weitem nicht zu Ende. Aktuelle Projekte mit millionenschweren Investitionen zeigen, dass der Tatendrang bei der REO weiter hoch ist. In Obertilliach wurde ein neues Heizwerk samt Fernwärmenetz errichtet. Alleine in diesem Jahr investierte man rund 5,4 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur.
Auch künftig sind weitere Vorhaben geplant. So soll das Heizwerk in Nikolsdorf umgebaut und das Heizwerk in Matrei erweitert sowie modernisiert werden.
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