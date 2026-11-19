Gipfelstürmer, Mineraliensammler und Zillertaler Original – nun wurde zum faszinierenden Leben von Georg Samer im Hörspiel konzipiert. Der vor 200 Jahren geborene Tiroler hinterlässt Spuren bis in ein großes Museum in Wien ...
Georg Samer (1828 – 1912), genannt „der Joseler“, ist in zweifacher Sicht eine Größe der Zillertaler Bergwelt: Er verschaffte sich als exzellenter Bergführer der ersten Stunde weit über die Grenzen von Mayrhofen oder Zell einen Namen. Zum anderen weist sein vielsagender zweiter Name „Stoanklauber Joseler“ auf seine Leidenschaft als Mineraliensucher hin. Viele seiner faszinierenden Kristallschätze sind heute im Naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt.
Etliche Erstbesteigungen bekannter Gipfel
Zu den Erstbesteigungen des schnauzbärtigen Haudegens zählen der Schwarzenstein, der Hochfeiler, der Olperer, der Turnerkamp, der Große Greiner sowie der Große Möseler.
Autor und Künstler Alfred Kröll hatte die Idee, das bewegte Leben des Ginzlingers in einem Hörspiel zu erzählen und für die Zukunft zu erhalten. Mit dem Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen als Partner und der Sparkasse Schwaz sowie der Zillertaler Gletscherbahn als Sponsoren war die Verwirklichung möglich.
Nicht für Ruhm und Anerkennung bestieg er die Berge, sondern um die schönsten Kristalle zu finden.
Autor Alfred Kröll
Wichtiger als Besteigungen waren die Steine
„Nicht für Ruhm und Anerkennung bestieg er die Berge, sondern um die schönsten Kristalle zu finden“, erklärt der Autor fasziniert. Das Leben des „Joseler“ wird in vier Kapiteln abgehandelt: Jugend, Erstbesteigungen, Wiener Zeit und Schicksalsschlag.
Als Sprecher fungieren Alfred Kröll („der Joseler“), Martina Keiler, Gebhard Eberhart und Bernhard Eberharter. Die Volksbühne Aschau führte übrigens heuer ein Theaterstück zum Leben des Zillertaler Originals auf.
Neugierig geworden? Das neue Hörspiel ist bereits kostenlos abrufbar – unter www.sparkasse.at/schwaz/privatkunden
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