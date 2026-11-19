Georg Samer (1828 – 1912), genannt „der Joseler“, ist in zweifacher Sicht eine Größe der Zillertaler Bergwelt: Er verschaffte sich als exzellenter Bergführer der ersten Stunde weit über die Grenzen von Mayrhofen oder Zell einen Namen. Zum anderen weist sein vielsagender zweiter Name „Stoanklauber Joseler“ auf seine Leidenschaft als Mineraliensucher hin. Viele seiner faszinierenden Kristallschätze sind heute im Naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt.