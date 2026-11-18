Im Jahr 2020 haben die beiden langjährigen Freunde, die zuvor an der TU Maschinenbau studiert haben, Novalabs gegründet. Heuer haben sie schon einen Umsatz von stolzen 25 Millionen Euro erwirtschaftet – die Hälfte davon im Ausland. Der Mitarbeiterstand ist auf mehr als 100 Personen angewachsen – an zwei Standorten in Graz (Rudersdorf und Straßgang) wird produziert. Drei Millionen Euro hat man heuer in neue Maschinen und Automatisierung investiert. „Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel wächst extrem stark. Wir haben uns als Produzent mit hohem Qualitätsanspruch einen Namen gemacht“, weiß Schweiger.