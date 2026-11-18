Mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Erfolg! Vor gerade einmal sechs Jahren gegründet, verzeichnet der Grazer Produzent Novalabs heuer bereits einen Umsatz von 25 Millionen Euro – und investiert Millionen in seine beiden Produktionsstandorte.
Laut einer Umfrage der Wiener Arbeiterkammer nehmen drei Viertel der 18- bis 25-Jährigen in Österreich regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel. Gerade in der jetzigen Jahreszeit, wo Erkältungen wieder zunehmen, stehen diese Produkte hoch im Kurs. Auf diesen Zug aufgesprungen sind auch die beiden Steirer Christian Gubik und David Schweiger – und das ziemlich erfolgreich.
Im Jahr 2020 haben die beiden langjährigen Freunde, die zuvor an der TU Maschinenbau studiert haben, Novalabs gegründet. Heuer haben sie schon einen Umsatz von stolzen 25 Millionen Euro erwirtschaftet – die Hälfte davon im Ausland. Der Mitarbeiterstand ist auf mehr als 100 Personen angewachsen – an zwei Standorten in Graz (Rudersdorf und Straßgang) wird produziert. Drei Millionen Euro hat man heuer in neue Maschinen und Automatisierung investiert. „Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel wächst extrem stark. Wir haben uns als Produzent mit hohem Qualitätsanspruch einen Namen gemacht“, weiß Schweiger.
Produziert wird übrigens als sogenanntes „White Label“ – man stellt die Produkte also für große Marken her. Kundennamen bleiben aber unter Verschluss. Bis zu 348.000 Kapseln purzeln bei Novalabs vom Band – pro Stunde! Aktuell spürt man verstärkt auch eine Nachfrage nach Pulvern, wie etwa Kollagen.
Derzeit ist jedenfalls Hochsaison: „Gerade rund um Silvester fassen viele Menschen den Vorsatz, besser auf ihre Gesundheit zu achten. Unsere Kunden, allen voran der Lebensmittelhandel und namhafte Markenhersteller, decken sich schon jetzt mit Ware ein“, sind Gubik und Schweiger zufrieden.
Besonders stolz ist das Duo auch auf die neue Kooperation mit dem SK Sturm – ihre Produkte sollen dabei helfen, besonders in intensiven Phasen das Beste aus den Kickern herauszuholen. „Wir füllen die Kapseln, sie das Punktekonto!“
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