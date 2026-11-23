Er hat das internationale Netzwerk von 70 Organisationen aus 18 europäischen Ländern von Anfang an mitaufgebaut. Dabei hat sich BNN in einer zukunftsreichen Sparte einen Namen gemacht: „Wir koordinieren von der Steiermark aus die gesamte Advanced-Materials-Community in Europa“, sagt der biomedizinische Analytiker und Betriebswirt stolz. Hierfür werden sie im Projekt InnoMatSyn mit vier Millionen Euro von der Europäischen Kommission gefördert.