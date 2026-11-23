Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat ein neues Unternehmen des Monats geehrt: BNN macht Graz zum internationalen Zentrum für die Advanced-Materials-Forschung.
Nachhaltigkeit stützt sich auf drei Säulen: der gesellschaftlichen, der ökonomischen und der ökologischen Verantwortung. Für BNN, eine nicht gewinnorientierte internationale Forschungsinstitution mit Sitz in Graz, ist das seit 20 Jahren gelebte Selbstverständlichkeit. „Wir wollen die Forschung sicher, nachhaltig und politisch unabhängig vorantreiben“, bringt es Geschäftsführer Andreas Falk (49) auf den Punkt.
Er hat das internationale Netzwerk von 70 Organisationen aus 18 europäischen Ländern von Anfang an mitaufgebaut. Dabei hat sich BNN in einer zukunftsreichen Sparte einen Namen gemacht: „Wir koordinieren von der Steiermark aus die gesamte Advanced-Materials-Community in Europa“, sagt der biomedizinische Analytiker und Betriebswirt stolz. Hierfür werden sie im Projekt InnoMatSyn mit vier Millionen Euro von der Europäischen Kommission gefördert.
Aber worin besteht ihr Aufgabenbereich? Organisationen aus Wissenschaft und Wirtschaft kooperieren in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit BNN. Während wissenschaftliche Forschung im zehnköpfigen Kernteam von BNN betrieben wird, übernehmen Partner - von steirischen und internationalen Universitäten und Firmen – die Laborarbeit. BNN begleitet den gesamten Prozess – von der Idee bis hin zum nachhaltigen Produkt.
Im Kleinen Großes bewirken
BNN begleitet Unternehmen aus den unterschiedlichsten Sparten wie Medizin, Technik und Umwelt. „Wir decken die komplette Anwendungsbreite von fortschrittlichen Materialien ab“, sagt Falk. „Mir war anfangs nicht bewusst, dass man auch als kleine Organisation so viel Positives bewirken kann.“
In einem Community-Voting wurde die Forschungsorganisation nun zum Unternehmen des Monats der SFG gewählt. Falk, Vater eines 16-jährigen Sohnes, sieht das als Auftrag, beständig weiterzumachen: „Wenn wir unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft hinterlassen wollen, müssen wir heute auf Nachhaltigkeit setzen – in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und beim Schutz unserer Umwelt.“
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
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