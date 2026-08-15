MPC²: Leobner Start-up sagt Korrosion den Kampf an

Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat einen weiteren Betrieb zum Unternehmen des Monats gekürt: MPC² will von Leoben aus Korrosionsprüfungen von Industrieanlagen revolutionieren.
Korrosion ist in Industriebetrieben ein bekanntes Übel. Langsam frisst sie sich in Form von chemischen Reaktionen durch Tanks, Druckbehälter oder Rohrleitungen. Materialien auf ihre Robustheit zu prüfen, ist deswegen seit Jahren Standard, jedoch ein mühsamer Prozess: Teile der Anlage müssen herausgeschnitten und für zeitaufwendige Tests in Labore gebracht werden.
Manuel Prohaska kennt diese Abläufe als erfahrener Manager aus der Branche nur zu gut. Aus seiner eigenen „Leidensgeschichte“ heraus, wie er sagt, hat er vor einigen Jahren beschlossen, den Bereich umzukrempeln. Und so gründete der promovierte Korrosionswissenschafter im Dezember 2022 ein Start-up mit dem Namen MPC².
Ziel ist es, „traditionelle, stationäre Laborprüfungen portabel zu machen“, erklärt er. Mit einem Messgerät namens „Corrosion Ray“, das sich in der zweiten Prototyp-Stufe befindet, fährt Prohaska zu Betrieben und führt Testungen durch, die nur etwa eine Stunde beanspruchen. In Europa, Japan und den USA hat der Unternehmer bereits Patent angemeldet.
Start-up als Familienbetrieb
Mittlerweile hat sich rund um den 42-Jährigen ein vierköpfiges Team gebildet – darunter auch seine Frau, Simone Prohaska, Laborleiterin und Qualitätsmanagerin. Die beiden lernten sich während ihres Studiums an der Montanuniversität Leoben kennen, zuletzt machte auch ihre Tochter ein Praktikum bei MPC². Sozusagen als Familienbetrieb gewannen sie nun die Abstimmung zum Unternehmen des Monats der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Das soll erst der Anfang gewesen sein. „In zehn Jahren wollen wir Hunderte Messgeräte produzieren und verkaufen“, sagt Prohaska. Und das am besten auf der ganzen Welt. Als vielversprechender Markt gilt der Düngemittelsektor. Damit das alles gelingt, ist das Team aktuell auf Investorensuche.
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
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