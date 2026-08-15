MPC²: Leobner Start-up sagt Korrosion den Kampf an

Start-up als Familienbetrieb

Mittlerweile hat sich rund um den 42-Jährigen ein vierköpfiges Team gebildet – darunter auch seine Frau, Simone Prohaska, Laborleiterin und Qualitätsmanagerin. Die beiden lernten sich während ihres Studiums an der Montanuniversität Leoben kennen, zuletzt machte auch ihre Tochter ein Praktikum bei MPC². Sozusagen als Familienbetrieb gewannen sie nun die Abstimmung zum Unternehmen des Monats der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft.