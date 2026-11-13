Der Grazer „Jako“ hat jetzt einen Nachrichtenturm

Mit dem neuen Media Tower, der am Freitag offiziell in Betrieb genommen wurde, wird diese Idee nun Realität. Für den mit Jahresende scheidenden Ankünder-Geschäftsführer Dieter Weber ist das Projekt zugleich ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk. Schon vor sieben Jahren habe er die Vision davon gehabt, sei zunächst aber auf viel Skepsis gestoßen. „Wer mich kennt, weiß: Wenn ich an etwas glaube, lasse ich nicht locker“, sagte Weber bei der feierlichen Inbetriebnahme.