Der Grazer „Jako“ hat jetzt einen Nachrichtenturm

Der Grazer Jakominiplatz wird zur digitalen Newsbühne: Der neue Media Tower verbindet Werbung mit Schlagzeilen, Wetter- und Katastropheninfos. Es ist ein Abschiedsgeschenk des scheidenden Ankünder-Chefs.
Mehr als 100.000 Menschen queren täglich den Grazer Jakominiplatz. Damit ist er eine ideale Bühne für Botschaften aller Art: von klassischer Werbung über Wetterinformationen bis hin zu aktuellen Schlagzeilen.
Mit dem neuen Media Tower, der am Freitag offiziell in Betrieb genommen wurde, wird diese Idee nun Realität. Für den mit Jahresende scheidenden Ankünder-Geschäftsführer Dieter Weber ist das Projekt zugleich ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk. Schon vor sieben Jahren habe er die Vision davon gehabt, sei zunächst aber auf viel Skepsis gestoßen. „Wer mich kennt, weiß: Wenn ich an etwas glaube, lasse ich nicht locker“, sagte Weber bei der feierlichen Inbetriebnahme.
Wer mich kennt, weiß: Wenn ich an etwas glaube, lasse ich nicht locker.
Dieter Weber (Ankünder)
Am Freitag konnte er den modernsten Media Tower präsentieren. Auch der Stadt streute er Rosen: „Ohne das Zutun der Holding als Eigentümer hätten wir heute nichts zu feiern.“
Mit sechs hochauflösenden 16:9-Screens und einer 38 Meter langen, durchgehenden 360-Grad-Bespielung entstand im Herzen der steirischen Landeshauptstadt ein in Österreich einzigartiges digitales Informations- und Werbezentrum. Neben Werbebotschaften werden regionale, nationale und internationale Nachrichten sowie Sport-, Kultur- und Wetterinformationen ausgespielt.
Schlagzeilen in Echtzeit
Der Schlagzeilenticker soll permanent aktualisiert werden. Auch das Katastrophenwarnsystem der Stadt Graz ist angebunden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner gratulierte zur neuen Einrichtung: „Eine Plattform für gefilterte Nachrichten kann man heute nur begrüßen.“
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