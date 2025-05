Ursachen und Behandlung der lästigen Ohrgeräusche

In den Ohren pfeift, summt oder piept es. Fast jeder Mensch hatte schon einmal mit solchen Geräuschen zu kämpfen. Für kurze Zeit ist dies auch völlig normal, doch es kann auch chronisch werden. Was ist zu tun, wenn das „Klingeln“ anhält oder immer wieder auftritt? Darüber spricht Larissa Putz mit Johannes Schobel, HNO-Facharzt, in „Krone Gesund“.