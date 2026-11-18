Enter & Win
krone.tv invites you to Disney’s “Enchanted”
On November 27, local Cineplexx theaters are once again hosting Family Fun Friday! This time, visitors can look forward to the new Disney hit “Enchanted.” With krone.tv, you can experience the new movie on Family Fun Friday.
Billie has felt like she doesn’t quite fit in her whole life. No wonder—because what she doesn’t know yet is that she’s actually a witch! One day, she unexpectedly discovers her magical powers and—abracadabra!—her rather annoying teenage life with an even more annoying mom turns into a pretty exciting adventure.
Suddenly, she finds herself in a world full of witches, magic, and crazy surprises; she makes new friends who are just as strange as she is; and she uncovers a big family secret. The more she learns about herself, the clearer it becomes to her: Being different can be something truly special. That’s a good thing, because not only does her own life depend on this realization, but so does the fate of the entire world of witches.
Enter to Win
krone.tv is now inviting you and two guests to experience this exciting adventure on Family Fun Friday, November 27, at 4:00 p.m. at the following movie theaters in Austria:
- Cineplexx Donau Zentrum
- Cineplexx SCS
- Cineplexx Hohenems
- Cineplexx Linz
- Cineplexx Graz
- Cineplexx Leoben
- Cineplexx Villach
- Cineplexx Salzburg Airport
- Cineplexx Wörgl
Simply fill out the form below by the entry deadline of November 24 at 9:00 a.m., and you’ll be entered in the drawing.
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