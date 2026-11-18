Da werden viele Autofahrer aufatmen: Nach zweijähriger ist die Sanierung des A9-Abschnitts zwischen Gratkorn-Nord und dem Knoten Deutschfeistritz endlich abgeschlossen. Stolze 60 Millionen Euro hat die ASFINAG investiert.
Mit rund 50.000 Fahrzeugen pro Tag ist der Abschnitt zwischen Gratkorn-Nord und Deutschfeistritz einer der am stärksten befahrenen Teile der Pyhrnautobahn überhaupt. Vor allem zu den Stoßzeiten und im Urlauberverkehr herrschte hier latente Staugefahr. Zwei Jahre lang hat der Autobahnbetreiber ASFINAG nämlich das acht Kilometer lange Teilstück saniert.
So wurde etwa die Fahrbahn, die zuvor aus Beton bestand, mit einem lärmmindernden Asphalt ausgestattet – der alte Beton wurde dafür vor Ort recyclet und wiederverwendet. Der Lärmschutz wurde um 500 Meter erweitert und insgesamt wurden neun Brücken, darunter drei große Talübergänge, saniert. Insgesamt hat die ASFINAG auch acht Gewässerschutzanlagen errichtet.
Ab Donnerstagfrüh herrscht wieder für alle Verkehrsteilnehmer freie Fahrt. Die Restarbeiten abseits der Fahrbahn schränken den Verkehr nicht mehr ein. Die Gesamtfertigstellung erfolgt am 7. Dezember.
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