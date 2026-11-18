So wurde etwa die Fahrbahn, die zuvor aus Beton bestand, mit einem lärmmindernden Asphalt ausgestattet – der alte Beton wurde dafür vor Ort recyclet und wiederverwendet. Der Lärmschutz wurde um 500 Meter erweitert und insgesamt wurden neun Brücken, darunter drei große Talübergänge, saniert. Insgesamt hat die ASFINAG auch acht Gewässerschutzanlagen errichtet.