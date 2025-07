Land hat Klage gegen Promi-Winzer eingebracht

Im Regelfall erhält die beklagte Partei im nächsten Schritt eine Aufforderung zur Äußerung durch einen Richter. Ende September könnte es dann zur ersten Tagsatzung am Landesgericht für Zivilrecht kommen. Das Land selbst wird aufgrund der hohen Summe, um die es geht, von einem Anwalt begleitet. „Das Land kann sich in so einem Fall nicht selber vertreten“, weiß Bauer-Dorner.