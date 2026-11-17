A Scary Moment
Bomb Found During River Restoration in Linz
A scare for an excavator operator in Linz: He stumbled upon a World War II-era bomb while working on the restoration of the Lower Traun River. It was not the first explosive discovery made during the dismantling of the river regulation works.
Following the discovery of weapons in early November, a bomb was also found on Tuesday, November 17, 2026, during work on the Lower Traun river restoration project in the Linz metropolitan area. The bomb disposal unit was called in immediately and has already disposed of the 250-kilogram bomb.
2.8 million euros invested
As part of the restoration, the course of the Traun River between two bridges in the Linz-Ebelsberg district is being restored to a near-natural state over a length of approximately 1,400 meters. At a cost of 2.8 million euros, spawning grounds for fish are being created, low-water regulation structures are being removed, erosion control measures are being installed, and the entire area is being restored to its original state as much as possible.
Further Search for Unexploded Ordnance
Following the discovery of the bomb—which is believed to be of American design—the surrounding area is being thoroughly re-inspected to locate any additional unexploded ordnance. State Councilor Stefan Kaineder, who is responsible for the construction site, emphasized: “Thank you to the experts on the construction site for their careful work. There is no danger to the public.”
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