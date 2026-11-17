180 Mitarbeiter in Graz, Wien und Wels

In der Tagsatzung am 1. Dezember stimmen die Gläubiger über den Sanierungsplan ab, der laut KSV1870 eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten, umfasst. Hintergrund des zweiten Insolvenzverfahrens des Anlagenbauers nach jenem von 2022 ist laut Unternehmensangaben ein Schiedsverfahren zu einem Großprojekt in England. Die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten belaufen sich laut Christof Industries auf rund 30 Millionen Euro. Die Firmengruppe beschäftigt 180 Mitarbeiter an den Standorten Graz, Wien und Wels (OÖ).