Nach dem im September gestarteten, bereits zweiten Sanierungsverfahren des Grazer Anlagenbauers Christof Industries sind die Maßnahmen zur Sicherung des Fortbetriebs auf Kurs. Die Tagsatzung am Dienstag ergab ein positives Zeugnis, wie KSV1870 und das Unternehmen selbst berichten.
„Das Sanierungsverfahren der Christof Industries Austria verläuft sehr gut – wir liegen bislang im Unternehmensfortbetrieb über Plan“, so der Sanierungsexperte und rechtliche Vertreter von Christof Industries, Clemens Jaufer. Entscheidend sei, dass „das operative Geschäft den Sanierungsplan aus eigener Kraft trägt“. Man sei zuversichtlich, dass das Verfahren nach der Abstimmung über den Sanierungsplan noch im Dezember erfolgreich abgeschlossen werden könne.
KSV1870: „Fortbetrieb gestaltet sich positiv“
Vom Gläubigerschutzverband KSV1870 heißt es, dass bisher 428 Gläubiger Forderungen in Gesamthöhe von rund 17,2 Millionen Euro angemeldet hätten. Gut die Hälfte, rund 9,9 Millionen Euro, wurden vom Insolvenzverwalter vorerst als berechtigt anerkannt. „Der Fortbetrieb des Unternehmens seit Insolvenzeröffnung gestatet sich positiv, die Sanierungsbestrebungen können aufrechterhalten bleiben“, so das Zwischenfazit.
Firmenchef Johann Christof erklärt, dass „die Unterstützung unserer langjährigen Kunden und Lieferanten, die uns auch in dieser Phase die Treue halten“, zur Stabilisierung der Lage beitrage. Weiters gebe es Gespräche über strategische Partnerschaften mit Investoren, „um auch nach der Sanierung wieder nachhaltiges Wachstum zu sichern“.
180 Mitarbeiter in Graz, Wien und Wels
In der Tagsatzung am 1. Dezember stimmen die Gläubiger über den Sanierungsplan ab, der laut KSV1870 eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten, umfasst. Hintergrund des zweiten Insolvenzverfahrens des Anlagenbauers nach jenem von 2022 ist laut Unternehmensangaben ein Schiedsverfahren zu einem Großprojekt in England. Die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten belaufen sich laut Christof Industries auf rund 30 Millionen Euro. Die Firmengruppe beschäftigt 180 Mitarbeiter an den Standorten Graz, Wien und Wels (OÖ).
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