Der Energie-Ried-Skandal und ein Weinkühlschrank

Anfang April 2021 machte die „Krone“ die Affäre rund um die Energie Ried öffentlich. Die beiden ehemaligen Bosse des Energieversorgers sollen über Jahre falsche Daten an die E-Control gemeldet haben, um so an überhöhte Ausgleichszahlungen zu gelangen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt, für beide Ex-Chefs gilt die Unschuldsvermutung. Für die Aufarbeitung der mutmaßlichen Malversationen mussten Rückstellungen von über 26 Millionen Euro gebildet werden. Nicht nur das sorgte bei der letzten Aufsichtsratssitzung für hitzig Debatten.