Mautstraße kostenfrei

In Schladming ist‘s am Freitag soweit: Auch am WM-Berg ist es etatmäßig die Märchenwiesenbahn, die als Erstes Wintersportler auf die Pisten bringt. Von Freitag bis Sonntag erfolgt die Anreise mit der Gondelbahn Planai West – von Montag bis Donnerstag ist die Auffahrt mit dem Pkw über die Mautstraße kostenfrei. Mit dem Planaihof hat auch bereits eine Hütte zur Stärkung geöffnet – auf der Reiteralm ist die Reiteralmhütte bereit für den Einkehrschwung.