Mit Reiteralm und Planai nehmen schon in dieser Woche die ersten steirischen Skigebiete ihren Betrieb auf. Auch die ersten Hütten haben bereits geöffnet.
Da haben die Pistenteams ganze Arbeit geleistet: Mit (leichter) Unterstützung von Frau Holle, die am vergangenen Wochenende am Berg knapp 20 Zentimeter Neuschnee lieferte, sind die Reiteralm und die Schladminger Planai schon bereit für den Saisonstart. Los geht‘s auf der Reiteralm am Donnerstag: Ab 8.30 Uhr nimmt programmgemäß die Schoberbahn ihren Betrieb ab – als Zubringerlift fungiert der Preunegg Jet, womit auch eine bequeme Rückkehr ins Tal gesichert ist.
Mautstraße kostenfrei
In Schladming ist‘s am Freitag soweit: Auch am WM-Berg ist es etatmäßig die Märchenwiesenbahn, die als Erstes Wintersportler auf die Pisten bringt. Von Freitag bis Sonntag erfolgt die Anreise mit der Gondelbahn Planai West – von Montag bis Donnerstag ist die Auffahrt mit dem Pkw über die Mautstraße kostenfrei. Mit dem Planaihof hat auch bereits eine Hütte zur Stärkung geöffnet – auf der Reiteralm ist die Reiteralmhütte bereit für den Einkehrschwung.
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