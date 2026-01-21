Schädelbasis & Stirn waren gebrochen, Nase fehlte

Titanplatten ersetzten Knochen

Zu seinem Unfall in Kühtai sagte er: „Am Monoski ist so ein Verschneider fatal, weil du nichts ausgleichen kannst. So bin ich 15 Meter in die Tiefe gestürzt und bin mit dem Gesicht voran in einem Haufen Steine gelandet. Ich habe mir unter vielem anderen die Schädelbasis, die Augenhöhlen und die Stirn gebrochen, meine Nase war praktisch komplett weg. Alle Knochen waren mehr oder weniger zertrümmert und mussten durch Titanplatten ersetzt werden. Dazu hat sich das Niveau meiner Augen verschoben und ich habe anfangs alles verschwommen gesehen. Aber im Innsbrucker Unfallspital, in dem ich auch 1999 nach unserem Autounfall gelegen bin, haben sie das super hinbekommen. Und zum Glück war ich an Schultern, Armen und Händen nicht verletzt.“