Emotionales Treffen

Maier lockt Sportgrößen zu seinem Promi-Rennen

Ski Alpin
12.01.2026 22:05
Hermann Maier und Thomas Muster
Hermann Maier und Thomas Muster(Bild: GEPA)

Hermann Maier lockte unzählige Sportgrößen zu seinem Promi-Rennen nach Flachau – ein höchst emotionales Wiedersehen inklusive.

Wenn Hermann Maier zu seiner legendären Star Challenge nach Flachau lädt, stehen die Stars und Sternchen Schlange – selbst wenn das Wetter nicht mitspielt. Am Montagabend schüttete es schon vor Rennbeginn in Kübeln. Aber: „Die Challenge fand meistens unter widrigen Bedingungen statt. Da muss man durch“, meinte der „Herminator“ mit einem Grinsen im Gesicht.

Emotionales Wiedersehen
Auch Skilegende Franz Klammer ließ sich die gute Laune vom Wetter nicht vermiesen. Fast 50 Jahre nach seinem Olympia-Triumph in Innsbruck traf der „Kaiser“ erneut auf seinen Schweizer Erzrivalen Bernhard Russi. Der 77-Jährige holte damals Silber. „Es braucht keine Revanche. Ich will aber trotzdem schneller sein als der Franz“, meinte er. Klammer gab sich bescheiden: „Momentan hat der Ski ein Eigenleben. Der macht, was er will und nicht was ich will.“

Franz Klammer und Bernhard Russi
Franz Klammer und Bernhard Russi(Bild: Andreas Tröster)

Schnelligkeit war bei der Star Challenge auch nur zweitrangig. Das Rennen für den guten Zweck hatte wie jedes Jahr seine ganz eigenen Regeln. Eine Ski-Legende bildete ein Zweiergespann mit einem Promi, die geringste Differenz zwischen den Zeiten zählte.

Anna Veith und Nicole Schmidhofer
Anna Veith und Nicole Schmidhofer(Bild: GEPA)

Kult-Fußballer Andreas Herzog war mit der Ski-Olympiasiegerin Anna Veith im Team. „Ich war einmal im Jahr mit meinen Eltern in den Energieferien Skifahren. Ich hab’ aber nicht so die richtige Technik. Wie ich noch fit war als aktiver Fußballer, habe ich viel mit Kraft wettgemacht. Das wird aber jetzt immer schwieriger“, lachte der Wiener. Ein Blick auf die Starterliste machte Herzog beinahe sprachlos: „Man kann ganz schwer sagen, wer hier die größte Legende ist. Thomas Muster, Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Und dann noch die ganzen Skifahrer.“

Hans Knauss
Hans Knauss(Bild: Andreas Tröster)

Rote Ski für Lafer
Doch nicht nur Sportgrößen gaben sich bei der Star Challenge die Ehre. TV-Koch Johann Lafer musste nicht zweimal überlegen, ehe er für den Charity-Event zusagte. „Das schönste Weihnachtsgeschenk meiner Kindheit waren rote Ski, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Die habe ich mit ins Bett genommen“, schwelgte der Küchen-Kapazunder in Erinnerungen. Sein Ziel: „Hauptsache nicht Letzter werden.“

(Bild: GEPA)

Das Ergebnis war an diesem Abend ohnehin Nebensache. 30.000 Euro gingen an ausgewählte Herzensprojekte.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
