Maier lockt Sportgrößen zu seinem Promi-Rennen

Kult-Fußballer Andreas Herzog war mit der Ski-Olympiasiegerin Anna Veith im Team. „Ich war einmal im Jahr mit meinen Eltern in den Energieferien Skifahren. Ich hab’ aber nicht so die richtige Technik. Wie ich noch fit war als aktiver Fußballer, habe ich viel mit Kraft wettgemacht. Das wird aber jetzt immer schwieriger“, lachte der Wiener. Ein Blick auf die Starterliste machte Herzog beinahe sprachlos: „Man kann ganz schwer sagen, wer hier die größte Legende ist. Thomas Muster, Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Und dann noch die ganzen Skifahrer.“