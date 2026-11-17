Humiliation in Berlin
“A Declaration of Bankruptcy!” Horror After a 0–5 Rout
Horror and disbelief in the Netherlands! After the 0–5 thrashing in the Nations League finale in Berlin, the press came down hard on the “Elftal.”
Just three days after defeating Greece 7–0 on Friday, the Netherlands suffered a historic defeat. Coach Xavi’s squad was crushed 0–5 by Germany in Berlin on Monday. The DFB team celebrated wildly—it was their biggest win in this classic international rivalry since 1959. The situation is quite different for the Dutch.
“Netherlands slaughtered in Germany”
“De Volkskrant” calls it a “disgrace.” And “De Telegraaf” uses harsh words: “Netherlands slaughtered in Germany: Nothing remains of the euphoric mood following the home victory against Greece.”
The only silver lining
Now, they’ve come crashing back down to earth. “Against a much hungrier and significantly better German team, the squad lost in Berlin 5–0—and quite deservedly so. A veritable admission of defeat,” rails the daily newspaper “AD.”
The fact that they still secured a spot in the Nations League quarterfinals was “the only silver lining” on a bitter evening. Germany, the Netherlands, and Greece all finished Group 3 of League A with 11 points each. However, the Greeks had a worse goal differential in head-to-head matches against their two rivals.
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