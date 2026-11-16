Diebe ließen sich in Hotel einsperren: Fette Beute

Fast 100.000 Euro Bargeld erbeutet

„Sie brachen die versperrte Tür zur Rezeption sowie einen Schrank im Büro auf. Mit den darin aufgefundenen zwei Tresorschlüsseln öffneten die Täter einen Tresor im Rezeptionsbereich. Daraus entnahmen sie eine Geldkassette, brachen diese auf und stahlen das darin befindliche Bargeld“, schildert die Polizei den Hergang. Beinahe 100.000 Euro haben die Diebe erbeutet.