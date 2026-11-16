Diebe ließen sich in Hotel einsperren: Fette Beute

Sie dürften sich ins Haus geschlichen und versteckt haben. In der Nacht auf Montag wurden sie dann aktiv. Die Rede ist von jenen noch unbekannten Tätern, die in einem derzeit unbelegten Hotel in Lienz in Osttirol fette Beute machten. Die Täter leerten einen gut gefüllten Tresor.
Laut Ermittlungen der Polizei dürften sich die Diebe Sonntagnachmittag in das Hotel in der Osttiroler Bezirkshauptstadt Lienz geschlichen haben. Am Abend wurde das Haus zugesperrt, weil gerade kein Gast dort übernachtete. Danach hatten die Kriminellen ihre Ruhe und schlugen zu.
Fast 100.000 Euro Bargeld erbeutet
„Sie brachen die versperrte Tür zur Rezeption sowie einen Schrank im Büro auf. Mit den darin aufgefundenen zwei Tresorschlüsseln öffneten die Täter einen Tresor im Rezeptionsbereich. Daraus entnahmen sie eine Geldkassette, brachen diese auf und stahlen das darin befindliche Bargeld“, schildert die Polizei den Hergang. Beinahe 100.000 Euro haben die Diebe erbeutet.
Zudem wurde Schmuck aus dem Tresor entwendet. Wie viel dieser wert ist, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen.
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