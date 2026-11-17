Erwartungsvoll wartet man in den Skigebieten darauf, dass die Schneekanonen die Landschaft in eine dicke, weiße Winterdecke hüllen. Während man in Tirol schon vereinzelt aufsperrt, warten die Skigebiete in Niederösterreich noch bis zum ersten Dezemberwochenende.
Am liebsten gehen die Niederösterreicher selbst auf ihren „Hausbergen“ skifahren: Rund 80 Prozent der Bergerlebnispass-Kunden kommen aus Niederösterreich, zehn Prozent aus Wien, heißt es von ecoplus Alpin. „Das Gute liegt so nah – unsere Skigebiete sind schnell erreichbar und vor allem leistbar“, sagt Landeschefin Johanna Mikl-Leitner am Montag bei einer Pressekonferenz zum Winter-Tourismus. Um diesen wetterunabhängiger zu gestalten, gibt es jetzt auch ein „Freund der Berge“ Abo – das sowohl im Sommer als auch im Winter funktioniert.
Während Wintersportler in Tirol für eine Tageskarte im Schnitt rund 72 Euro bezahlen, ist der Einstieg in Niederösterreichs Skigebieten bereits ab 32,90 Euro möglich. Das „Freunde der Berge“-Abo kostet 7,99 Euro monatlich für Erwachsene und 4,99 Euro für Kinder. Dafür gibt es 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Lifttickets am Hochkar, in Annaberg, Lackenhof und Mönichkirchen – und zwar im Winter wie im Sommer. „Quasi ein Netflix-Abo für die Berge“, formuliert es ecoplus Alpin Geschäftsführer, Markus Redl. „Damit sollen die Berge stärker zu Ganzjahreszielen werden. Immerhin besuchten im vergangenen Sommer mehr als 150.000 Gäste die niederösterreichischen Berge, um 31 Prozent mehr als im Jahr davor“, so die positive Bilanz.
Adventmärkte sind oft ein beliebter Reiseanlass. Vor allem das historische Ambiente ist dabei sehr gefragt.
Geschäftsführer NÖ-Werbung Michael Duscher
Kunstschnee Gang und Gäbe
Als Buchautor hat sich Markus Redl intensiv mit den Veränderungen in den Skigebieten auseinandergesetzt. „Bereits 80 Prozent der Pisten Österreichs werden heutzutage beschneit“, sagt er. Während früher nur eine 30 cm dicke Schneedecke beschneit wurde, setzt man heute meist auf 60 cm. „Wichtig ist, dass die Lifte ganzjährig im Einsatz sind – im Winter für die Skifahrer, im Sommer für die Biker“, betont er.
Nicht genug Gäste aus dem Ausland?
Wo Niederösterreich noch hinterherhinkt, sind die Wintertouristen aus dem Ausland. Von November 2025 bis April 2026 zählt man zwar mehr als 1,1 Millionen angekommene Gäste, jeder dritte davon aus dem Ausland. Dem gegenüber stehen ca. 6 Millionen Gäste pro Winter im „Tourismus-Bundesland“ Tirol. „Wir sehen gerade dort noch großes Potenzial“, betont Michael Duscher von der NÖ Werbung. Besonders die Nachfrage aus den östlichen Nachbarländern wie Ungarn sei besonders gestiegen im Vorjahr. Neben den Skipisten seies auch Adventmärkte, Kultur, Kulinarik und Wellness, die in Niederösterreich Gäste ins Land locken. Bleibt der Schnee nicht liegen, stünde einem Winterurlaub trotzdem nichts im Weg.
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