Am liebsten gehen die Niederösterreicher selbst auf ihren „Hausbergen“ skifahren: Rund 80 Prozent der Bergerlebnispass-Kunden kommen aus Niederösterreich, zehn Prozent aus Wien, heißt es von ecoplus Alpin. „Das Gute liegt so nah – unsere Skigebiete sind schnell erreichbar und vor allem leistbar“, sagt Landeschefin Johanna Mikl-Leitner am Montag bei einer Pressekonferenz zum Winter-Tourismus. Um diesen wetterunabhängiger zu gestalten, gibt es jetzt auch ein „Freund der Berge“ Abo – das sowohl im Sommer als auch im Winter funktioniert.

Während Wintersportler in Tirol für eine Tageskarte im Schnitt rund 72 Euro bezahlen, ist der Einstieg in Niederösterreichs Skigebieten bereits ab 32,90 Euro möglich. Das „Freunde der Berge“-Abo kostet 7,99 Euro monatlich für Erwachsene und 4,99 Euro für Kinder. Dafür gibt es 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Lifttickets am Hochkar, in Annaberg, Lackenhof und Mönichkirchen – und zwar im Winter wie im Sommer. „Quasi ein Netflix-Abo für die Berge“, formuliert es ecoplus Alpin Geschäftsführer, Markus Redl. „Damit sollen die Berge stärker zu Ganzjahreszielen werden. Immerhin besuchten im vergangenen Sommer mehr als 150.000 Gäste die niederösterreichischen Berge, um 31 Prozent mehr als im Jahr davor“, so die positive Bilanz.