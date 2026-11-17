Während in Antalya die Weltklimakonferenz über die Zukunft unseres Planeten verhandelt, kann man in Niederösterreich mit einer positiven Entwicklung aufwarten und aufatmen: 36 Prozent weniger Emissionen, 25 Prozent mehr Wirtschaftskraft – die ermutigenden Ökofakten aus Niederösterreich im Lichte des UNO-Klimagipfels!
Weniger Treibhausgase, mehr erneuerbare Energie und eine wachsende Wirtschaft: „Was international oft noch als schwieriger Spagat gilt, ist im größten Bundesland Realität. Seit 2005 sind die Emissionen um 36 Prozent gesunken. Wir sind das Bundesland mit der größten CO-Einsparung und dem größten Ausbau der erneuerbaren Energie“, erklrärt Landesvize Stephan Pernkopf. Das Bruttoregionalprodukt habe seit 2005 um 25 Prozent zugelegt. Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg seien somit kein Widerspruch. Stolze Bilanz: 200 neue Windräder und mehr als 160.000 Photovoltaikanlagen zeigen wie der Umbau konkret vorangeht.
Konkrete Umsetzung
Pernkopfs Botschaft an die internationale Staatengemeinschaft: „Niemand hat etwas von abstrakten Zielen, es braucht vor allem die konkrete Umsetzung.“ Auch jene Weltregionen, die noch stark auf Kohle und Öl setzen, müssten konsequent auf erneuerbare Energie umsteigen. Niederösterreich könne dafür ein Vorbild sein.
„Niederösterreich könnte weiter sein“
Grünenchefin Helga Krismer rückt diese unlizenzierten Zahlen dennoch in ein schlechtes Licht: „Niederösterreich hätte längst noch viel weiter sein können. Beim Ausbau der Erneuerbaren wurde zu lange gebremst, die Stromnetze wurden vernachlässigt und beim Radverkehr wird gespart. Gleichzeitig macht man es den Menschen schwer, einfache Beschattungen an ihren Häusern anzubringen. Das ist kein konkreter Klimaschutz!“
Mehr internationales Engagement gefordert
Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig fordert indes wie Pernkopf mehr internationales Engagement: „Ich erwarte mir daher von der Weltklimakonferenz, dass alle Staaten Maßnahmen setzen, um den Klimawandel einzudämmen und einen Beitrag leisten, eine hohe Lebensqualität für die Menschen zu sichern.“ Österreich und die EU würden ihren Beitrag zur Emissionsreduktion leisten, doch entscheidend sei das gemeinsame Handeln: „Die gesamte Weltgemeinschaft muss ihre Anstrengungen weiter verstärken“.
Die Botschaft aus Niederösterreich: Klimaschutz und Wohlstand sind keine Gegensätze – erneuerbare Energie kann beides stärken.
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