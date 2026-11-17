Weniger Treibhausgase, mehr erneuerbare Energie und eine wachsende Wirtschaft: „Was international oft noch als schwieriger Spagat gilt, ist im größten Bundesland Realität. Seit 2005 sind die Emissionen um 36 Prozent gesunken. Wir sind das Bundesland mit der größten CO-Einsparung und dem größten Ausbau der erneuerbaren Energie“, erklrärt Landesvize Stephan Pernkopf. Das Bruttoregionalprodukt habe seit 2005 um 25 Prozent zugelegt. Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg seien somit kein Widerspruch. Stolze Bilanz: 200 neue Windräder und mehr als 160.000 Photovoltaikanlagen zeigen wie der Umbau konkret vorangeht.