In die Hand genommen werden dafür in Summe rund sechs Millionen Euro. In welche Bereiche das Geld konkret fließt, erklärt das Unternehmen in einer Aussendung so: „Zu den Neuerungen im Maschinenpark zählen eine Hochleistungsbandsäge, Abkantpressen und eine digitale Blechfertigung. Besonderes Augenmerk liegt auf zwei gemeinsam mit dem Technologiepartner Yaskawa entwickelten Roboterschweißanlagen. Sie ermöglichen die präzise und effiziente Fertigung komplexer Bauteile – von kleineren Komponenten bis hin zu Baugruppen in Lkw-Breite.“