Eine kräftige Investition tätigt die EMPL Fahrzeugwerk GmbH am Standort in Kaltenbach. Geplant sind einerseits Modernisierungsmaßnahmen bei den bereits bestehenden Betriebsgebäuden, andererseits die Erweiterung der Produktionsflächen.
In die Hand genommen werden dafür in Summe rund sechs Millionen Euro. In welche Bereiche das Geld konkret fließt, erklärt das Unternehmen in einer Aussendung so: „Zu den Neuerungen im Maschinenpark zählen eine Hochleistungsbandsäge, Abkantpressen und eine digitale Blechfertigung. Besonderes Augenmerk liegt auf zwei gemeinsam mit dem Technologiepartner Yaskawa entwickelten Roboterschweißanlagen. Sie ermöglichen die präzise und effiziente Fertigung komplexer Bauteile – von kleineren Komponenten bis hin zu Baugruppen in Lkw-Breite.“
Mit der Erweiterung und Modernisierung des Maschinenparks setzen wir auf eine effiziente und zukunftsorientierte Fertigung.
Markus Prantl
Darüber hinaus entsteht im Hauptwerk unter anderem ein neues Großraum-Strahlhaus für Stahl, Aluminium und Nirosta sowie eine Durchlaufstrahlanlage.
„Bekennen uns damit klar zu diesem Standort“
Verbessert werden im Zuge der Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen auch die Energieeffizienz und die Versorgungssicherheit. „Ein neues Druckluftsystem mit drei Kompressoren, verbrauchsabhängiger Steuerung und Wärmerückgewinnung optimiert die Versorgung der Produktionsbereiche“, heißt es dazu aus der Chefetage.
Apropos Energie: Im EMPL Service Park ist neben weiteren Hallenerweiterungen auch eine Ladestation für E-Lkw vorgesehen. „Mit der Erweiterung und Modernisierung des Maschinenparks setzen wir auf eine effiziente und zukunftsorientierte Fertigung und bekennen uns klar zum Standort in Kaltenbach“, betont Markus Prantl, zuständig für das Marketing, abschließend.
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