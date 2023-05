Empl will verstärkt außerhalb Europas produzieren

Der Tiroler Fahrzeugbauer Empl mit Stammsitz in Kaltenbach im Zillertal will künftig offenbar verstärkt außerhalb Europas produzieren. Man plane eine projektspezifische Auslagerung der Produktion von Komponenten in Länder außerhalb des Kontinents, kündigte Geschäftsführer Joe Empl an. Die Auslagerung soll aber keinen Personalabbau zur Folge haben.