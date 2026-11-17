Verspätungen und Zugausfälle sorgen oft für Ärger – doch diesmal gibt es erfreuliche Nachrichten von den ÖBB, was eine aktuelle Umfrage unter 600 Fahrgästen bestätigt: Die neuen Cityjet-Doppelstockzüge auf der Südstrecke begeistern.
Eine ÖBB-Umfrage unter mehr als 600 Reisenden zwischen Wien und Wiener Neustadt zeigt: 93 Prozent gefällt der neue Zug sehr gut oder eher gut. Auch der Fahrplan überzeugt: 90 Prozent stellen ihm ein gutes Zeugnis aus.
Für die Fahrgäste bieten die neuen Züge mehr Platz und Komfort. Zur Ausstattung zählen bequeme Sitze, eine Klimaautomatik sowie großzügige, barrierefreie Ein- und Ausstiegsbereiche in Niederflurbauweise. Mehrzweckbereiche in jedem Wagen bieten Platz für Fahrräder, Kinderwägen und Gepäck.
Seit Juni 2026 rollen die modernen Doppelstockzüge schrittweise durch die Ostregion. Besonders Pendler profitieren: Zwischen Wiener Neustadt und Wien Meidling dauert die Fahrt nur noch 25 Minuten. Zu den Stoßzeiten gibt es gemeinsam mit den Railjets halbstündliche schnelle Verbindungen.
Was ist so toll daran?
Gelobt werden vor allem Komfort, Übersichtlichkeit und das sichere Fahrgefühl. Auch die Klimaanlage, die bequemen Sitze und die barrierefreien Einstiegsbereiche kommen gut an. Besonders Senioren schätzen den Komfort, jüngere Fahrgäste bis 25 Jahren lieben den Oberstock.
Bis Jahresende sollen bereits 45 neue Doppelstockzüge in der Ostregion unterwegs sein.
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