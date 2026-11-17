Was ist so toll daran?

Gelobt werden vor allem Komfort, Übersichtlichkeit und das sichere Fahrgefühl. Auch die Klimaanlage, die bequemen Sitze und die barrierefreien Einstiegsbereiche kommen gut an. Besonders Senioren schätzen den Komfort, jüngere Fahrgäste bis 25 Jahren lieben den Oberstock.