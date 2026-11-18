Dreimal federführender Geburtshelfer

In gemütlicher Runde wurde am Vormittag über viele schöne Erlebnisse und alte Zeiten geplaudert und so manche Erinnerung wieder lebendig. „Ich war auch dreimal bei Geburten im Rettungswagen dabei“, schildert der geübte Geburtshelfer, dass er tatsächlich Hand anlegen musste. „Zum Glück verliefen alle drei Geburten problemlos und alle waren gesund“, erinnert sich Klaus an gut verlaufende Ausgänge.

Leider gab es aber auch viele traurige Einsätze, von denen Schindler berichtet, bei denen jede Hilfe zu spät kam. Das Los für die Retter in Not, nicht überall mehr auch wirklich helfen zu können.