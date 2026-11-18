Klaus Schindler fühlte sich als Fotograf erst spät berufen und war davor lange im medizinischen Bereich tätig. Beim Roten Kreuz musste er bei seinen Einsätzen bei drei Geburten im Rettungswagen im wahrsten Sinne des Wortes Hand anlegen. „Zum Glück verliefen alle drei problemlos“, erinnert sich der 62-Jährige zurück.
Klaus Schindler ist nicht nur Fotograf und dabei auch seit Jahren für die „Krone“ tätig. Die ehemalige Spitalsfachkraft ist auch jahrzehntelang für das Rote Kreuz Zwettl im Dienst. Nun geht er aber bald in Pension. Zu der letzten hauptberuflichen Nachtschicht des 62-Jährigen überraschten ihn die Kollegen jetzt mit einem gemeinsamen Frühstück.
Dreimal federführender Geburtshelfer
In gemütlicher Runde wurde am Vormittag über viele schöne Erlebnisse und alte Zeiten geplaudert und so manche Erinnerung wieder lebendig. „Ich war auch dreimal bei Geburten im Rettungswagen dabei“, schildert der geübte Geburtshelfer, dass er tatsächlich Hand anlegen musste. „Zum Glück verliefen alle drei Geburten problemlos und alle waren gesund“, erinnert sich Klaus an gut verlaufende Ausgänge.
Leider gab es aber auch viele traurige Einsätze, von denen Schindler berichtet, bei denen jede Hilfe zu spät kam. Das Los für die Retter in Not, nicht überall mehr auch wirklich helfen zu können.
Nicht nur Beruf, sondern Berufung
Auch die Bezirksstellenleitung ließ es sich nicht nehmen, dem Veteranen für seine jahrzehntelange Treue, seinen unermüdlichen Einsatz und seine Verbundenheit zum Roten Kreuz herzlich Danke zu sagen. „Man hat immer gespürt, dass es für dich nicht einfach nur ein Beruf war, sondern vielmehr eine echte Berufung“, lobten Bezirksstellenleiter Manfred Füxl und Geschäftsführer Stefan Krapfenbauer. Dem Roten Kreuz wird Klaus Schindler jedenfalls erhalten bleiben. Denn er absolviert gerade die Ausbildung zum Mitglied des Kriseninterventionsteams.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.