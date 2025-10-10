Fast jedes zweite Förderkind noch nicht schulfit

44,6 Prozent gelten als schulfit

Ergebnis: Fast alle Kinder machten beim Deutschlernen spürbare Fortschritte, besonders jene, die zu Beginn noch wenig verstanden oder sprachen. 44,6 Prozent der Kinder in Sprachförderprogrammen erfüllten am Ende die Voraussetzungen, um als reguläre Schüler eingeschult zu werden. „Rund die Hälfte der Kinder, die zu Beginn der Messung Sprachförderbedarf aufwiesen, wurden durch unsere Pädagoginnen so zielgerecht gefördert, dass sie zu Schulbeginn als Regelschülerinnen beginnen können“, betont SP-Stadtvize Karin Hörzing. Finanziell und personell bleibt die Sprachförderung eine Herausforderung. Die Stadt verweist auf den anhaltenden Fachkräftemangel – trotz laufender Kooperationen mit dem AMS und Ausbildungsvereinen.