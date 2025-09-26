Gemeinde in Italien führt ein Fahrverbot ein

„Jedes Jahr zwischen September und Oktober hallt der Ruf des Hirsches durch die Wälder. Eine Störung kann schwerwiegende Folgen sowohl für die Fortpflanzung der Tiere als auch für die Sicherheit der Menschen haben. Um dieses Ereignis sicher und im Einklang mit der Natur zu erleben, ist es wichtig, auf den Wegen zu bleiben, sich an versteckten Orten aufzuhalten, Ferngläser zu verwenden, um die Hirsche zu beobachten, ohne sie zu stören, und lautstarke Gespräche oder den Einsatz von Lautsprechern zu vermeiden. Auch das Benutzen von Scheinwerfern zum Beleuchten der Tiere sollte vermieden werden“, heißt es auf der Webseite der Gemeinde.