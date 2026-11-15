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„Pack ma’s an“ | Koalitionswinter

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(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

„Pack ma’s an“.Von der grassierenden Novemberstimmung – nicht nur ausgelöst von der um diese Zeit meist feuchtkalten Witterung, sondern vor allem verursacht durch trübe „Novemberpolitik“ war hier am Sonntag die Rede. Hunderte Reaktionen auf krone.at bestätigen die miese politische Stimmung, den weit über diesen Monat hinausreichenden Novemberblues. Bemerkenswert aber auch, was mir schon am frühen Sonntagmorgen Gerhard Dörfler, Kärntner Landeshauptmann von 2008 bis 2013, schrieb. Der Ex-FPÖ-, BZÖ- und FPK-Politiker sandte ein Foto vom Sonnenaufgang über Himmelberg (!) und wünschte: „Möge das ein Hoffnungsschimmer gegen die von Ihnen beschriebene triste Situation sein.“ Dörfler liefert zwei Zitate mit. Sein Vater habe immer gesagt: „Pack ma’s an.“ Und eine Sportschuhmarke werbe mit: „Just do it.“ Es endlich zu tun, das, so meint der 71-Jährige, wäre die Aufgabe für alle in unserer „Gesellschaft des Jammerns“. Wie recht er doch hat!

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Koalitionswinter. Doch was passiert in der österreichischen Realität? Vom „Tun“ ist selbst im vom Kanzler ausgerufenen „Herbst der Ergebnisse“ herzlich wenig zu spüren. Stattdessen verschärft Finanzminister Markus Marterbauer, seit er zum künftigen SPÖ-Vizekanzler erkoren ist, seine Linie, weicht gegenüber internationalen Medien vom mühsam zusammengezimmerten Regierungskurs ab und bekommt dafür vonseiten der ÖVP Rüffel. Vom ohnehin gescheiterten „Herbst der Ergebnisse“ schleudert es ÖVP und SPÖ jetzt also direkt in den Koalitionswinter. Kein Frühling, kein Aufbruch, kein Hoffnungsschimmer in Sicht.

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