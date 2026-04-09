„Mirador“: Diese Badearena punktet mit Ausblick

Er wurde geschützt wie ein Staatsgeheimnis, doch nun ist der Name der neuen Badearena in Krems enthüllt: „Mirador“ heißt das rund 40 Millionen Euro teure Projekt. Der Begriff stammt aus dem Spanischen und bedeutet Aussichtspunkt. Durch den Namen soll einerseits die Lage zwischen Donau, Weinbergen und Stift Göttweig hervorgehoben werden. Der Ausblick ist zentrales Element der Badearena. Andererseits soll er aber auch ermöglichen, das Freizeitareal als große Marke zu etablieren. Man hofft auf ein riesiges Einzugsgebiet und einen großen touristischen Impuls.