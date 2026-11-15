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Alltag erleichtern

SENaktiv überzeugte 10.000 Besucher mit Lösungen

Tirol
15.11.2026 19:00
Kaffee und ein nettes Lächeln gab’s beim „Krone“-Café.
Kaffee und ein nettes Lächeln gab’s beim „Krone“-Café.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Drei Tage lang stand die Messe Innsbruck im Zeichen von Gesundheit, Vorsorge und Lebensfreude der älteren Generation. Die 140 Aussteller zeigten sich zufrieden und viele Besucher entdeckten Produkte, die ihnen den Alltag erleichtern.

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Schauen oder auch kaufen, was man für ein Leben als Senior braucht: 140 Aussteller boten eine umfangreiche Palette an Produkten und Dienstleistungen an. Auch das „Krone“-Café wurde von vielen der insgesamt 10.000 Besucher frequentiert. Inzwischen leben in Tirol rund 158.000 Menschen, die älter als 65 Jahre sind – immerhin 20,3 Prozent der Bevölkerung. Entsprechend viele sind von Fragen wie Gesundheit, Vorsorge, Mobilität, Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe betroffen.

Beim Roten Kreuz konnte man sich unkompliziert den Blutdruck messen lassen.
Beim Roten Kreuz konnte man sich unkompliziert den Blutdruck messen lassen.(Bild: Christof Birbaumer)

Auch Messe muss sich weiterentwickeln
„Die SENaktiv hat in den vergangenen 50 Jahren etliche gesellschaftliche Entwicklungen begleitet und sich mit den Bedürfnissen der Menschen erfolgreich weiterentwickelt“, zieht Hansjörg Stern, interimistischer Chef von Congress Messe Innsbruck, eine Erfolgsbilanz.

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Unsere kostenlosen Seh- und Hörtests im Rahmen der Gesundheitsstraße wurden sehr gut angenommen und das Interesse nimmt spürbar zu.

Bernhard Kogler, Miller United Optics

Wie kann ich lange im eigenen Haushalt leben?
Impulse setzte überdies das begleitende Fachprogramm: Die 27. Seniorenenquete des Landes Tirol war bis auf den letzten Platz gefüllt und widmete sich unter dem Titel „Sicherheit im eigenen Haushalt“ der Frage, wie sich Unfallrisiken reduzieren und die Voraussetzungen für ein möglichst langes selbstständiges Wohnen schaffen lassen. Dabei wurde auch deutlich, dass Themen wie Barrierefreiheit und vorausschauende Wohnraumgestaltung nicht erst im höheren Lebensalter relevant werden.

Auch das Thema Essen bzw. Kulinarik fehlte bei der Messe nicht.
Auch das Thema Essen bzw. Kulinarik fehlte bei der Messe nicht.(Bild: Christof Birbaumer)

600 Teilnehmer beim Seniorenkongress
Bestens besucht mit rund 600 Teilnehmern war auch der Seniorenkongress des Tiroler Seniorenbundes. Dieser stellte unter dem Motto „Im Zeichen des Humors“ einen weiteren Aspekt der Lebensqualität in den Mittelpunkt.

Die Messe-Verantwortlichen wollen die bewährte Plattform auch künftig attraktiv gestalten und weiterentwickeln. Die 140 Aussteller resümierten größtenteils zufrieden und die meisten werden 2027 (12. bis 14. November) wohl wiederkommen.

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