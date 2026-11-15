SENaktiv überzeugte 10.000 Besucher mit Lösungen

Wie kann ich lange im eigenen Haushalt leben?

Impulse setzte überdies das begleitende Fachprogramm: Die 27. Seniorenenquete des Landes Tirol war bis auf den letzten Platz gefüllt und widmete sich unter dem Titel „Sicherheit im eigenen Haushalt“ der Frage, wie sich Unfallrisiken reduzieren und die Voraussetzungen für ein möglichst langes selbstständiges Wohnen schaffen lassen. Dabei wurde auch deutlich, dass Themen wie Barrierefreiheit und vorausschauende Wohnraumgestaltung nicht erst im höheren Lebensalter relevant werden.