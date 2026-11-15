Leguane, Bartagame und Königspython zu vergeben

Manchmal spielt das Leben nicht fair: Völlig überraschend verstarb kürzlich ein Steirer in seiner Mietwohnung in Kapfenberg. Hinterlassen hat er nicht nur seine Familie, sondern auch noch etliche Reptilien, um die er sich leidenschaftlich und mit größter Hingabe kümmerte.
Er liebte es, die Tiere in einem bis ins Detail liebevoll und artgerecht eingerichteten Raum zu versorgen und zu beobachten.
Die hinterbliebene Familie kann sich aber um die Tiere, drei Leguane (zwei Männchen und ein Weibchen mit 1,5 Metern Länge), eine Bartagame und sieben Schildkröten, nicht kümmern. „Sie brauchen daher dringend einen neuen Platz“, schildert der Grazer Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl.
Die Tiere sind in einem einwandfreien Zustand und haben Top-Plätze verdient!
Werner Stangl, Reptilien- und Amphibienexperte
Bild: Christian Jauschowetz
Er hat aber auch gute Nachrichten parat: „Es ist ein absolutes Wunder“, juchzt er. Denn jener Königspython, den im Sommer eine Frau halb tot beim Grünen See entdeckt hatte, ist über dem Berg!
„Luis“ ist gut in Form, die Schuppen glänzen und er strotzt vor Kraft. Wer hat ein Herz und einen Platz für die noch herrenlosen Tiere? Infos unter 0664 28 01 224.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.