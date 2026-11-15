Schlägerei vor Lokal: Junge Männer ausgeforscht

Eine Auseinandersetzung mit Folgen entspann sich Anfang September zwischen drei jungen Männern vor einem Lokal in Graz. Zwei zunächst Unbekannte traktierten einen 19-Jährigen mit Schlägen und Tritten, das Opfer wurde schwer verletzt. Das flüchtige Duo wurde nun ausgeforscht.
Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 6. September im Stadtbezirk St. Peter. Die zwei jungen Männer schlugen und traten so heftig auf den 19-jährigen Slowenen ein, dass dieser intensivmedizinisch behandelt werden musste.
Das Duo ergriff die Flucht, seither wurde vom Kriminalreferat des Grazer Stadtpolizeikommandos ermittelt. Nun, gut zwei Monate nach dem Vorfall, konnten die beiden Verdächtigen, ein Österreicher und ein Serbe im Alter von 18 bzw. 20 Jahren, ausgeforscht werden. Sie wurden festgenommen.
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