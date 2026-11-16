110.000 Arbeitsstunden für freie Straßen im Winter

Der Winter kann definitiv kommen – zumindest wenn es nach den insgesamt 14 Tiroler Straßenmeistereien geht. Denn die Schneestangen sind gesetzt, die Schneepflüge vorbereitet und die Salzsilos gefüllt.
Tirols Straßendienst ist nach der Vorbereitungsphase der vergangenen Wochen nun für Schnee und Eis gerüstet. Insgesamt betreut die Orange Flotte 2236 Kilometer Landesstraßen, das entspricht in etwa der Strecke von Innsbruck nach Lissabon. Um die 110.000 Arbeitsstunden leisten die eifrigen Mitarbeiter zusätzlich zu externen Frächter jedes Jahr. Das Land Tirol investiert rund 16 Millionen Euro jährlich in den Winterdienst.
Alle 85 landeseigenen Räum- und Streufahrzeuge stehen mittlerweile bereit. Die Teams haben sie mit Schneepflügen ausgestattet und die Aufsätze für die Salzstreuung montiert. Auch die 83 Salzsilos und 22 Soleanlagen in Tirol sind aufgefüllt.
25.000 Tonnen Streusalz
Pro Wintersaison benötigt der Landesstraßendienst durchschnittlich rund 25.000 Tonnen Streusalz. Dabei setzt das Land Tirol verstärkt auf Feuchtsalzstreuung. Jährlich bringen die Straßenmeistereien rund 5,4 Millionen Liter Sole auf die Straßen. Das Verfahren bietet gleich mehrere Vorteile: Es reduziert den Salzverbrauch, schont die Umwelt und wirkt schneller als die herkömmliche Streuung mit trockenem Salz.
Auch die Straßeninfrastruktur selbst haben die Straßenmeistereien winterfit gemacht. Sie haben tausende Schneestangen aufgestellt, die den Schneepflügen bei schlechter Sicht als Orientierung dienen. An Brücken montierten sie Spritzgitter, um die darunterliegende Infrastruktur vor herabfallenden Schneemassen zu schützen. Zudem reinigten sie die Abflusssysteme entlang der Straßen, um Verstopfungen zu verhindern und das Risiko zu reduzieren, dass sich Wasser staut und zu gefährlichen Eisflächen gefriert.
Winterdienst rund um die Uhr
Wenn es schneit, beginnt der Arbeitstag für viele Mitarbeiter der Straßenmeistereien oft schon mitten in der Nacht. Bei starkem Schneefall halten drei Schichten den Räumdienst durchgehend aufrecht. Die Fahrer der Schneepflüge müssen dabei hoch konzentriert arbeiten. Damit sie rechtzeitig und gezielt ausrücken können, planen die Straßenmeistereien ihre Einsätze vorausschauend.
Die Wetterbox der GeoSphere Austria liefert ihnen im Winter täglich per E-Mail aktuelle Prognosen. Sie informiert über die erwarteten Niederschlagsmengen, Temperaturen, die Schneefallgrenze und eine mögliche Glatteisbildung. Zusätzlich liefern 170 Webcams entlang der Landesstraßen Echtzeitbilder zur aktuellen Situation. So können die Verantwortlichen die Straßenverhältnisse laufend beurteilen und insbesondere neuralgische Stellen im Blick behalten.
„Hauptaugenmerk liegt auf stark befahrenen Straßen“
Trotz aller Vorbereitung hat der Winterdienst auch Grenzen. Bei intensivem Schneefall können die Teams nicht alle Straßen gleichzeitig und durchgehend räumen. „Wir setzen unsere Ressourcen dort ein, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Unser Hauptaugenmerk liegt auf den stark befahrenen Straßen und wichtigen Verbindungen. Bei anhaltendem Schneefall kann es dennoch überall zu winterlichen Fahrverhältnissen kommen“, erklärt Alexander Zecha, Leiter des Sachgebiets Straßenerhaltung.
„Ausreichend Abstand zu Schneepflügen halten“
„Wann und wie viel Schnee kommt, können wir nicht beeinflussen. Dass unsere Straßenmeistereien bestens vorbereitet sind, schon. Im Winterdienst ist zudem höchste Einsatzbereitschaft und Flexibilität gefragt“, dankt LHStv Josef Geisler (ÖVP) dem Team des Landesstraßendienstes und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden: „Halten Sie ausreichend Abstand zu Schneepflügen, überholen Sie diese nicht und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an. Sicherheit geht vor.“
Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) unterstreicht, dass auch die AutofahrerInnen Verantwortung tragen: „Ein gut vorbereiteter Winterdienst allein reicht nicht. Um im Winter sicher unterwegs zu sein, müssen auch die Fahrzeuge winterfit sein und die Fahrweise muss an die Verhältnisse angepasst werden.“ Seit 1. November gilt die situative Winterreifenpflicht.
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