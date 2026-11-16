110.000 Arbeitsstunden für freie Straßen im Winter

„Hauptaugenmerk liegt auf stark befahrenen Straßen“

Trotz aller Vorbereitung hat der Winterdienst auch Grenzen. Bei intensivem Schneefall können die Teams nicht alle Straßen gleichzeitig und durchgehend räumen. „Wir setzen unsere Ressourcen dort ein, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Unser Hauptaugenmerk liegt auf den stark befahrenen Straßen und wichtigen Verbindungen. Bei anhaltendem Schneefall kann es dennoch überall zu winterlichen Fahrverhältnissen kommen“, erklärt Alexander Zecha, Leiter des Sachgebiets Straßenerhaltung.