Forstarbeiter von Baum überrollt: Schwer verletzt

Bergung mittels Korbtrage

Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach rückte gemeinsam mit der Feuerwehr Bärnbach zur Rettung des Verunglückten aus schwierigem Gelände an. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann per Korbtrage aus dem Wald geborgen und der Mannschaft eines Rettungswagens übergeben. Der 25-Jährige konnte stabilisiert werden und wurde unter notärztlicher Begleitung ins UKH Graz gebracht.