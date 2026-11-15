Forstarbeiter von Baum überrollt: Schwer verletzt

Fordernder Einsatz für Rotes Kreuz und Feuerwehr am Samstag in der Weststeiermark: Ein 25-Jähriger wurde bei Forstarbeiten von einem Baum überrollt und schwer verletzt. Er musste aus unwegsamem Gelände gerettet werden.
Der Forstarbeiter war am Nachmittag im Grenzgebiet zwischen Voitsberg-Lobming und Bärnbach mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Dabei geriet ein zuvor selbst gefällter Baum außer Kontrolle, erfasste und überrollte den jungen Mann, der an den Beinen schwer verletzt wurde.
Bergung mittels Korbtrage
Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach rückte gemeinsam mit der Feuerwehr Bärnbach zur Rettung des Verunglückten aus schwierigem Gelände an. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann per Korbtrage aus dem Wald geborgen und der Mannschaft eines Rettungswagens übergeben. Der 25-Jährige konnte stabilisiert werden und wurde unter notärztlicher Begleitung ins UKH Graz gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.