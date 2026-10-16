Haben Volksschüler ihre Schule bald nicht mehr?

Nach Lösungen wird gesucht

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg und die Bildungsdirektion NÖ suchen indes gemeinsam nach einer Lösung. Klosterneuburgs Bürgermeister Christoph Kaufmann will prüfen lassen, ob die Gemeinde die Liegenschaft übernehmen kann. Ziel ist es, dass die bestehenden Schüler ihre Volksschulzeit möglichst im vertrauten Schulgebäude abschließen können. Eine Schließung wäre laut Kaufmann besonders problematisch, da die acht Klassen nicht ohne Weiteres in anderen Schulen untergebracht werden könnten.