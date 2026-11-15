In diesem steirischen Laden ist immer Weihnachten

„Krippe aus Plastik ist Gotteslästerung“

Was hier in den uralten Anrichten einer ungarischen Prinzessin glitzert, an den Wänden funkelt und auf den Tischen die Blicke auf sich zieht, ist bis ins kleinste Detail handverlesen. Inspiriert von großen Vorbildern in London oder Berlin erschafft die Feldbacherin eine Welt voller Fantasie und Mystik. „Ich versuche, das meiste in Europa einzukaufen, aber ohne China geht es leider nicht“, bedauert die 67-Jährige. Beim Thema Weihnachtskitsch zieht sie jedoch eine klare Grenze: „Eine Krippe aus Plastik ist für mich Gotteslästerung!“