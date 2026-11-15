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„Selbst im Hochsommer“

In diesem steirischen Laden ist immer Weihnachten

Steiermark
15.11.2026 11:00
Beatrix Kögler legt in ihrem Geschäft großen Wert auf qualitätsvolle Waren.
Beatrix Kögler legt in ihrem Geschäft großen Wert auf qualitätsvolle Waren.(Bild: Erwin Scheriau)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

Beatrix Kögler aus Feldbach hat eine magische Welt der Kindheitserinnerungen geschaffen. Auch im Hochsommer wird in ihrem Altstadtladen „Christkindl g’schaut“.

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Über eine knorrige Stiege geht es hinauf in ein besonderes Reich voll Fantasie und Mystik. Im ersten Stock des Ackerbürgerhauses aus dem 16. Jahrhundert in Feldbach knarrt der Holzboden unter den Füßen. Der Duft von Omas Vanillekipferln steigt in die Nase, während aus den Lautsprechern dezent die Wiener Sängerknaben frohlocken. „Hier ist mein Himmel“, strahlt Kauffrau Beatrix Kögler. Märchenhafte Hirsche, Schneekugeln, Nussknacker und Räuchermännchen verströmen ein Gefühl der Geborgenheit. Für die Südoststeirerin darf die schönste Zeit des Jahres niemals enden.

„Krippe aus Plastik ist Gotteslästerung“
Was hier in den uralten Anrichten einer ungarischen Prinzessin glitzert, an den Wänden funkelt und auf den Tischen die Blicke auf sich zieht, ist bis ins kleinste Detail handverlesen. Inspiriert von großen Vorbildern in London oder Berlin erschafft die Feldbacherin eine Welt voller Fantasie und Mystik. „Ich versuche, das meiste in Europa einzukaufen, aber ohne China geht es leider nicht“, bedauert die 67-Jährige. Beim Thema Weihnachtskitsch zieht sie jedoch eine klare Grenze: „Eine Krippe aus Plastik ist für mich Gotteslästerung!“

Weihnachtsfans aus ganz Europa staunen hier
Als sie vor genau 25 Jahren die Alljahresweihnacht in Feldbach einführte, wurde sie von vielen noch skeptisch belächelt. „Mir war und ist das Gerede wurscht“, lacht die Chefin. Heute ist ihr Laden ein Fixpunkt für Weihnachtsfans sowie Krippen- und Figurensammler aus nah und fern. „Unlängst haben mich eingefleischte Weihnachtsfreaks aus Polen besucht.“

Für Hanna (li.) und Rosa ist der Altstadtladen besonders zu Weihnachten ein Paradies.
Für Hanna (li.) und Rosa ist der Altstadtladen besonders zu Weihnachten ein Paradies.(Bild: Erwin Scheriau)

Der Erfolg gibt ihr recht, denn die Kassa klingelt zwölf Monate im Jahr. „Selbst im Hochsommer bei 35 Grad höre ich von den Kunden immer wieder: ,Wie schön, es ist Weihnachten!‘“ Für die kinderlose Unternehmerin ist das Geschäft ein gelebter Kindheitstraum. „Wenn die Kleinen bei mir das Christkind fliegen sehen, geht mir einfach das Herz auf“, schwärmt sie.

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Ich spiele einfach gern Christkind.

Beatrix Kögler

Heuer liegen Nostalgie-Elemente wie üppige Samtschleifen, kuschelige Teddys, feines Lametta und klassische Figuren voll im Trend. Und dass dieser Zauber nicht nur eine Verkaufsmasche ist, beweist ein liebevolles Ritual im Team. Jedes Jahr schreiben ihre Mitarbeiterinnen echte Wunschzettel an das Christkind. Am Heiligen Abend gehen diese Wünsche unter den üppig geschmückten Bäumen in Erfüllung.

Für Nachfolge ist gesorgt
„Ich spiele einfach gerne Christkind“, sagt Kögler. Ihr persönlich größtes Geschenk steht neben ihr im Geschäft: Mitarbeiterin Kathi hat einst als Lehrling im Altstadtladen begonnen und lässt das funkelnde Paradies heute ganz im Sinne der Seniorchefin weiterstrahlen. Auch die beiden „Elfen“ Hanna (13) und Rosa (8) bemühen sich als nächste Generation, den Weihnachtszauber als Ganzjahresbescherung der Feldbacher Altstadtgasse zu bewahren.

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