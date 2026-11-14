Heuer schon 60 Tote auf steirischen Straßen

20 km/h machen großen Unterschied

Vor diesem Hintergrund spricht sich die Mobilitätsorganisation für ein generelles Tempolimit 80 statt 100 auf Freilandstraßen aus. „20 km/h erscheinen wenig, machen aber beim Anhalteweg einen sehr großen Unterschied“, betont Schenk und verweist auf das Beispiel Schweiz, wo in diesem Bereich Tempo 80 gilt. Im Vorjahr kamen bei den Eidgenossen pro einer Million Einwohner elf Menschen bei Unfällen auf Freilandstraßen ums Leben, in Österreich waren es 27.