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Traurige Statistik

Heuer schon 60 Tote auf steirischen Straßen

Steiermark
14.11.2026 16:00
Am vergangenen Wochenende kam ein 20-jähriger Steirer in St. Martin im Sulmtal auf tragische ...
Am vergangenen Wochenende kam ein 20-jähriger Steirer in St. Martin im Sulmtal auf tragische Weise ums Leben.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Am Sonntag ist Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer. In der Steiermark passieren die meisten tödlichen Unfälle auf Freilandstraßen. Tempolimit 80 würde die Unfallzahlen senken, sagen Experten. 

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Erst am vergangenen Wochenende kam es in der Steiermark zu zwei dramatischen Autounfällen, die die Unfallstatistik auf traurige Weise bestätigen: Wie berichtet, kollidierte in Kirchberg an der Raab ein 38-jähriger Steirer frontal mit einem entgegenkommenden Reisebus; für den Autolenker kam jede Hilfe zu spät. Tags darauf krachte ein 20-Jähriger in St. Martin im Sulmtal gegen ein Brückengeländer und kam ebenfalls ums Leben.

69
PROZENT ...
... aller Todesopfer von Verkehrsunfällen in der Steiermark kamen im Vorjahr auf Freilandstraßen ums Leben. Unter den Motorradfahrern sind es sogar 94 Prozent.

In der Steiermark starben heuer laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bereits 60 Menschen bei Verkehrsunfällen (Im ganzen Jahr 2025 waren es 68). „Auf Freilandstraßen ist das Risiko, dass ein Unfall tödlich endet, deutlich höher als auf anderen Straßen“, sagt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Im Vorjahr passierten hierzulande etwa ein Drittel aller Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf Freilandstraßen – demgegenüber entfallen aber zwei Drittel aller Verkehrstoten auf diese Straßen, so auch die eingangs erwähnten Fälle.

20 km/h machen großen Unterschied
Vor diesem Hintergrund spricht sich die Mobilitätsorganisation für ein generelles Tempolimit 80 statt 100 auf Freilandstraßen aus. „20 km/h erscheinen wenig, machen aber beim Anhalteweg einen sehr großen Unterschied“, betont Schenk und verweist auf das Beispiel Schweiz, wo in diesem Bereich Tempo 80 gilt. Im Vorjahr kamen bei den Eidgenossen pro einer Million Einwohner elf Menschen bei Unfällen auf Freilandstraßen ums Leben, in Österreich waren es 27.

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Generell fällt die Halbjahresbilanz für Verkehrsunfälle der Statistik Austria ernüchternd aus. Demnach gab es heuer in Österreich so viele Unfälle mit Verletzten oder Toten wie seit 14 Jahren nicht mehr. Besonders drastisch ist der Anstieg bei Motorrad-, Fahrrad- und E-Scooter-Lenkern. 

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