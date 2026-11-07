Pkw und Bus kollidierten: Steirer (38) verstorben

Ein folgenschwerer Unfall hat sich Freitagabend in Kirchberg an der Raab ereignet: Wie die Polizei berichtet, stießen gegen 19 Uhr auf der L 201 im Bereich Berndorf ein 38-Jähriger mit seinem Pkw und ein 48-Jähriger mit seinem leeren Reisebus frontal zusammen. Zuvor war der Autofahrer aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und ungebremst in den Bus gekracht.