Pkw und Bus kollidierten: Steirer (38) verstorben

Aus noch unbekannter Ursache kollidierten am Freitag im steirischen Kirchberg an der Raab ein Pkw-Lenker (38) und ein Reisebus. Für den 38-Jährigen gab es keine Rettung mehr, er verstarb im Autowrack.
Ein folgenschwerer Unfall hat sich Freitagabend in Kirchberg an der Raab ereignet: Wie die Polizei berichtet, stießen gegen 19 Uhr auf der L 201 im Bereich Berndorf ein 38-Jähriger mit seinem Pkw und ein 48-Jähriger mit seinem leeren Reisebus frontal zusammen. Zuvor war der Autofahrer aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und ungebremst in den Bus gekracht.
Florianis bargen toten Lenker aus dem Wrack
Anschließend schleuderte der Pkw rechts in den Straßengraben, der Fahrer wurde eingeklemmt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen. Der Buslenker blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam versorgt.
Die Kameraden der Feuerwehren Berndorf, Kirchberg und Rohr an der Raab hatten die traurige Aufgabe, den Verstorbenen aus dem Wrack zu befreien. Zudem sicherten sie die Unfallstelle ab, übernahmen die Verkehrsregelung, den Aufbau eines vorbeugenden Brandschutzes sowie das Binden ausgetretender Flüssigkeiten.
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