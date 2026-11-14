Lenkerin krachte nach Panikattacke in Tunnelwand

Die Frau war kurz vor 10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Brixentalstraße in Fahrtrichtung Kitzbühel unterwegs. In einem Umfahrungstunnel verlor sie nach eigenen Angaben aufgrund einer Panikattacke die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei prallte sie zunächst links, dann rechts gegen die Tunnelwand.