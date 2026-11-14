Lenkerin krachte nach Panikattacke in Tunnelwand

Heftiger Unfall am Freitagvormittag in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel)! Eine 44-jährige Einheimische touchierte in einem Umfahrungstunnel aufgrund einer Panikattacke beide Tunnelwände. Wie sich später herausstellte, dürfte sie zuvor zu tief ins Glas geschaut haben.
Die Frau war kurz vor 10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Brixentalstraße in Fahrtrichtung Kitzbühel unterwegs. In einem Umfahrungstunnel verlor sie nach eigenen Angaben aufgrund einer Panikattacke die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei prallte sie zunächst links, dann rechts gegen die Tunnelwand.
Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen im Bereich der Arme und Beine. Nach der Erstversorgung wurde sie mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert.
Lenkerin war alkoholisiert
Bereits zuvor wurde ihr durch die Polizei noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Der Grund: Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der Tunnel war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden total gesperrt.
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