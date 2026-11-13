ORF Chief Ingrid Thurnher Will Stay On After All

Will Dittlbacher have to step down?

And perhaps for good reason. Before Thurnher became director of radio, she served as editor-in-chief of ORF III for five years. Thurnher cannot become director of radio, as the new executive board takes office on January 1. And her successor at ORF III since 2022 has been former “ZiB 2” anchor Lou Lorenz-Dittlbacher. Since the dismissal of ORF III Managing Director Peter Schöber, she has also been responsible for programming. This means that if the return clause sends the former general director back to her old desk, Lorenz-Dittlbacher would find herself facing her predecessor—and also her former boss.