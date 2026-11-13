Unfall legte Verkehr auf der Inntalautobahn lahm

Zwei Verletzte forderte Freitag am frühen Nachmittag ein Unfall auf der Inntalautobahn bei Wattens in Tirol. Doch der Zwischenfall hatte noch weitere Folgen: Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein kilometerlanger Stau. Nichts ging mehr!
Laut ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Innsbruck. Drei Fahrzeuge mit insgesamt fünf Insassen waren involviert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst nicht bekannt. Zwei Personen wurden verletzt.
Der erste Fahrstreifen sowie der Pannenstreifen mussten für die Aufräumarbeiten gesperrt werden, nur die Überholspur blieb frei. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der zeitweise fast bis nach Schwaz reichte. Gegen 14.30 Uhr konnte die A12 wieder ganz freigegeben werden. Der Stau löste sich jedoch nur langsam auf.
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