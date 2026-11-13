Unfall legte Verkehr auf der Inntalautobahn lahm

Der erste Fahrstreifen sowie der Pannenstreifen mussten für die Aufräumarbeiten gesperrt werden, nur die Überholspur blieb frei. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau, der zeitweise fast bis nach Schwaz reichte. Gegen 14.30 Uhr konnte die A12 wieder ganz freigegeben werden. Der Stau löste sich jedoch nur langsam auf.