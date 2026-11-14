Politischer Wirbel vor Polizei-Mahnwache

Viel zu diskutieren wird es heute bei einer Mahnwache der FPÖ in St. Pölten gegen die Dienstrechtsnovelle bei der Polizei geben. Denn die Freiheitlichen zeigen sich zwar kämpferisch, haben aber mit ihren Abgeordneten zuletzt im Landtag von den Sozialdemokraten eingebrachte kritische Anträge zur Novelle gemeinsam mit der ÖVP „weggestimmt“.