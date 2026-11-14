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Jugendtheater in Graz

In die Zukunft geht‘s mit Reifrock statt Warnweste

Steiermark
14.11.2026 11:00
Elena Trantow als personifizierte Jugend in „Das große Verschwinden“ im TaO! Graz
Elena Trantow als personifizierte Jugend in „Das große Verschwinden“ im TaO! Graz(Bild: Clemens Nestroy)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Im Jugendstück „Das große Verschwinden“ erzählen Regisseur Simon Windisch und sein Team im Theater am Ortweinplatz in Graz von der Suche nach einem lebbaren Leben zwischen Biedermeier und Barrikaden.

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„Der Widerstand geht weiter, aber ich mach’s nicht mehr“, sagt die junge Widerstandskämpferin zu Beginn von „Das große Verschwinden“. Sie ist ausgelaugt vom Kampf für die gute Sache, möchte endlich auch einmal leben, ohne bei jeder Entscheidung auf Mitmenschen und Umwelt zu achten. Sie zieht sich zurück ins Private: Reifrock statt Warnweste und Biedermeier statt Barrikaden.

Mit zwei neuen Freunden flaniert sie über einen weißen Kiesweg (Bühne: Rosa Wallbrecher), der auf Befehl zu blühen beginnt, und findet im Backen von Brot eine Ablenkung. Doch nicht nur das eigene Gewissen meldet sich immer wieder als eine Art chronisches Zittern zu Wort. Auch der Chor der Alten, der bei Kaffee und Kuchen den Luxus der frühen Geburt in vollen Zügen genießt, legt seine ganze Hoffnung für eine Zukunft in den Schoß der Jugend.

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In „Das große Verschwinden“ (ab 15 Jahren) erzählen Regisseur Simon Windisch und das Ensemble von der Suche nach einem lebbaren Leben zwischen sozialem Engagement und persönlicher Erfüllung. Im Zentrum der Stückentwicklung steht mit Elena Trantow ein veritables Jungtalent der heimischen Theaterszene – sie spielt die Rolle der personifizierten Jugend mit einem verzweifelt zartem Mix aus Resignation und Revoluzzertum.

Das Resultat sind starke und politisch pointierte 85 Theaterminuten, in denen erfreulich selten die Moralkeule zum Einsatz kommt – die Dringlichkeit der Thematik erklärt sich ohnedies von selbst.

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