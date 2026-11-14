In die Zukunft geht‘s mit Reifrock statt Warnweste

Mit zwei neuen Freunden flaniert sie über einen weißen Kiesweg (Bühne: Rosa Wallbrecher), der auf Befehl zu blühen beginnt, und findet im Backen von Brot eine Ablenkung. Doch nicht nur das eigene Gewissen meldet sich immer wieder als eine Art chronisches Zittern zu Wort. Auch der Chor der Alten, der bei Kaffee und Kuchen den Luxus der frühen Geburt in vollen Zügen genießt, legt seine ganze Hoffnung für eine Zukunft in den Schoß der Jugend.