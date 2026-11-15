Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Good Daughter“

Slaughter-Krimi verfilmt: „Dreht sich um Frauen“

Unterhaltung
15.11.2026 07:26
Rose Byrne (li.) und Meghann Fahy spielen die traumatisierten Schwestern Sam und Charlotte.
Rose Byrne (li.) und Meghann Fahy spielen die traumatisierten Schwestern Sam und Charlotte.(Bild: HBO Max / Peacock)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Der Roman „Die gute Tochter“ hat viele Leser begeistert, nun schlüpfen Meghann Fahy und Rose Byrne in die Rolle zweier Schwestern, die in einer Stadt voller Geheimnisse in Gefahr geraten. „The Good Daughter“ läuft ab sofort auf HBO Max.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die neue Serie „The Good Daughter“ ist ein Prestigeprojekt, schließlich ist Karin Slaughter eine weltweit höchst erfolgreiche Autorin, ihre Krimis werden von Millionen gelesen. HBO zeigt ab sofort den Thriller, der die Geschichte zweier traumatisierter Schwestern erzählt, die zusammenarbeiten müssen, um verdrängte Geheimnisse ans Licht zu bringen. Meghann Fahy („White Lotus“, „The Perfect Couple“) spielt Charlie und erzählt begeistert vom Projekt: „Eines meiner liebsten Dinge dabei ist, dass diese Serie die weibliche Sichtweise bevorzugt. Es ist etwas Besonderes, dass sich hier mal alles um die Frauen dreht, um diese beiden Schwestern. Normalerweise sehen wir Handlungen, in denen es hauptsächlich um Männer geht.“ Dass viele Fans der Bücher genau hinschauen werden, ist ihr bewusst – doch tatsächlich hat Slaughter auch das Drehbuch geschrieben: „Viele meiner Freunde sind große Fans der Romane. Es ist wundervoll, dass Karin die Serienadaption selbst gemacht hat, denn das passiert nicht oft. Sie war jeden Tag mit uns am Set, sodass wir sie immer fragen konnten, sie uns immer auf Kurs hielt.“

An Fahys Seite verkörpert „Brautalarm“-Star Rose Byrne die Anwältin Sam. Die Darstellerin, die zuletzt eine Oscar-Nominierung für ihre Rolle in „If I Had Legs I‘d Kick You“ einheimste, lobt ebenfalls Slaughters Fähigkeiten: „Sie schafft es so meisterhaft, unglaubliche Spannung in ihre Handlungen zu weben. In der Serie gibt es so viele unerwartete Wendungen und gleichzeitig bleiben die Charaktere das Zentrale.“ Familienkrach kennt sie jedenfalls gut: „Ich bin schließlich Schauspielerin und das alleine führt bei Eltern zu Herzanfällen. Ich selbst bin die Jüngste in der Familie, also hat es mir besonderen Spaß gemacht, mich für diese Rolle in meine älteren Schwestern hineinzuversetzen. Ich glaube, es kommt mit sehr viel Druck, die älteste Tochter in einer Familie zu sein.“

Lesen Sie auch:
Vom Jungstar zum Champion: In der verrückten und tragischen Saison 1994 ging Schumis Stern in ...
Doku „Schumacher ‘94“
Netflix: Als Schumacher zum neuen Popstar wurde
02.10.2026
Harte Konkurrenz
Große Kündigungswelle: Netflix streicht 1000 Jobs
14.10.2026
Wachstum gebremst
Keine Hits in Sicht: Trüber Ausblick bei Netflix
21.10.2026

„The Good Daughter“ hat sechs Folgen, die alle bereits auf HBO Max verfügbar sind – die Thrillerserie braucht nicht lange, um in Fahrt zu kommen und füllt die Handlungslücken mit der Zeit mit schön gedrehten Rückblenden. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen glänzt Brendan Gleeson als der Vater der Schwestern. Etwas weniger Twists hätten es aber auch getan.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
15.11.2026 07:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
144.783 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
104.403 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
101.280 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1017 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
696 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Außenpolitik
Kreml will NATO ins Jahr 1997 zurückdrängen
621 mal kommentiert
Kreml-Chef Wladimir Putin mit seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow während der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf