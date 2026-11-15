Slaughter-Krimi verfilmt: „Dreht sich um Frauen“

Die neue Serie „The Good Daughter“ ist ein Prestigeprojekt, schließlich ist Karin Slaughter eine weltweit höchst erfolgreiche Autorin, ihre Krimis werden von Millionen gelesen. HBO zeigt ab sofort den Thriller, der die Geschichte zweier traumatisierter Schwestern erzählt, die zusammenarbeiten müssen, um verdrängte Geheimnisse ans Licht zu bringen. Meghann Fahy („White Lotus“, „The Perfect Couple“) spielt Charlie und erzählt begeistert vom Projekt: „Eines meiner liebsten Dinge dabei ist, dass diese Serie die weibliche Sichtweise bevorzugt. Es ist etwas Besonderes, dass sich hier mal alles um die Frauen dreht, um diese beiden Schwestern. Normalerweise sehen wir Handlungen, in denen es hauptsächlich um Männer geht.“ Dass viele Fans der Bücher genau hinschauen werden, ist ihr bewusst – doch tatsächlich hat Slaughter auch das Drehbuch geschrieben: „Viele meiner Freunde sind große Fans der Romane. Es ist wundervoll, dass Karin die Serienadaption selbst gemacht hat, denn das passiert nicht oft. Sie war jeden Tag mit uns am Set, sodass wir sie immer fragen konnten, sie uns immer auf Kurs hielt.“