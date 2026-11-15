Slaughter-Krimi verfilmt: „Dreht sich um Frauen“

Der Roman „Die gute Tochter“ hat viele Leser begeistert, nun schlüpfen Meghann Fahy und Rose Byrne in die Rolle zweier Schwestern, die in einer Stadt voller Geheimnisse in Gefahr geraten. „The Good Daughter“ läuft ab sofort auf HBO Max.
Die neue Serie „The Good Daughter“ ist ein Prestigeprojekt, schließlich ist Karin Slaughter eine weltweit höchst erfolgreiche Autorin, ihre Krimis werden von Millionen gelesen. HBO zeigt ab sofort den Thriller, der die Geschichte zweier traumatisierter Schwestern erzählt, die zusammenarbeiten müssen, um verdrängte Geheimnisse ans Licht zu bringen. Meghann Fahy („White Lotus“, „The Perfect Couple“) spielt Charlie und erzählt begeistert vom Projekt: „Eines meiner liebsten Dinge dabei ist, dass diese Serie die weibliche Sichtweise bevorzugt. Es ist etwas Besonderes, dass sich hier mal alles um die Frauen dreht, um diese beiden Schwestern. Normalerweise sehen wir Handlungen, in denen es hauptsächlich um Männer geht.“ Dass viele Fans der Bücher genau hinschauen werden, ist ihr bewusst – doch tatsächlich hat Slaughter auch das Drehbuch geschrieben: „Viele meiner Freunde sind große Fans der Romane. Es ist wundervoll, dass Karin die Serienadaption selbst gemacht hat, denn das passiert nicht oft. Sie war jeden Tag mit uns am Set, sodass wir sie immer fragen konnten, sie uns immer auf Kurs hielt.“
An Fahys Seite verkörpert „Brautalarm“-Star Rose Byrne die Anwältin Sam. Die Darstellerin, die zuletzt eine Oscar-Nominierung für ihre Rolle in „If I Had Legs I‘d Kick You“ einheimste, lobt ebenfalls Slaughters Fähigkeiten: „Sie schafft es so meisterhaft, unglaubliche Spannung in ihre Handlungen zu weben. In der Serie gibt es so viele unerwartete Wendungen und gleichzeitig bleiben die Charaktere das Zentrale.“ Familienkrach kennt sie jedenfalls gut: „Ich bin schließlich Schauspielerin und das alleine führt bei Eltern zu Herzanfällen. Ich selbst bin die Jüngste in der Familie, also hat es mir besonderen Spaß gemacht, mich für diese Rolle in meine älteren Schwestern hineinzuversetzen. Ich glaube, es kommt mit sehr viel Druck, die älteste Tochter in einer Familie zu sein.“
„The Good Daughter“ hat sechs Folgen, die alle bereits auf HBO Max verfügbar sind – die Thrillerserie braucht nicht lange, um in Fahrt zu kommen und füllt die Handlungslücken mit der Zeit mit schön gedrehten Rückblenden. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen glänzt Brendan Gleeson als der Vater der Schwestern. Etwas weniger Twists hätten es aber auch getan.
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