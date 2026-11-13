Firefighting Equipment Supplier Rosenbauer in the Fast Lane

The publicly traded company presented its financial results for the first three quarters of this year on Friday. Revenue rose by 2.9 percent to 978.6 million euros. At the same time, operating profit (EBIT) improved by 27 percent to 42.4 million euros, while pre-tax profit nearly tripled to 27.7 million euros. Rosenbauer also saw growth in its workforce: The Leonding-based company currently employs just under 5,200 people—compared to 4,800 during the same period last year.