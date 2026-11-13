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Firefighting Equipment Supplier Rosenbauer in the Fast Lane

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13.11.2026 09:40
Rosenbauer, based in Leonding, is a supplier of firefighting equipment.
Rosenbauer, based in Leonding, is a supplier of firefighting equipment.(Bild: Rosenbauer International)
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Von Krone Oberösterreich

Upper Austrian firefighting equipment supplier Rosenbauer is benefiting from increased vehicle deliveries and its preventive fire protection business. In the first nine months of 2026, net income for the period turned significantly positive at 16.6 million euros, compared to a loss of 3.1 million euros in the same period last year.

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The publicly traded company presented its financial results for the first three quarters of this year on Friday. Revenue rose by 2.9 percent to 978.6 million euros. At the same time, operating profit (EBIT) improved by 27 percent to 42.4 million euros, while pre-tax profit nearly tripled to 27.7 million euros. Rosenbauer also saw growth in its workforce: The Leonding-based company currently employs just under 5,200 people—compared to 4,800 during the same period last year. 

According to the figures, order intake remained at a high level in the first nine months of this year at 1.1 billion euros (same period last year: 1.16 billion). The order backlog stood at 2.45 billion (previous year: 2.43 billion) euros at the end of the third quarter.

Rosenbauer Benefits from Order Backlog
Well-stocked order books and stable supply chains continued to support production and delivery and formed “a solid foundation” for further business development, the company stated in its outlook. At the same time, uncertainties remain regarding public investment budgets as well as trade policy and geopolitical developments.

For 2026, the Group Executive Board expects revenue growth to reach approximately 1.55 billion euros, up from 1.43 billion euros in the previous year. Operating profit (EBIT) is expected to amount to approximately 90 million euros, exceeding the previous year’s figure (84.5 million euros).

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