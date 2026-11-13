Juwel Added to the Roster
Rangnick Will Have to Do Without Two ÖFB Players Against Ireland
Bitter news for ÖFB head coach Ralf Rangnick. In Saturday’s Nations League match against Ireland (starting at 8:45 p.m. – follow the live ticker on sportkrone.at), he will have to do without Xaver Schlager and Alexander Prass, as the ÖFB announced on Friday. Meanwhile, a young player has been added to the roster.
Schlager and Prass are both sidelined due to thigh muscle injuries. The Leipzig player has an injury to his right thigh, while Prass has an injury to his left. The duo will therefore not be available for the ÖFB squad in the match against Ireland.
Head coach Rangnick has therefore added youngster Yanik Spalt to the roster. The midfielder, who recently made his starting lineup debut for VfB Stuttgart in the German Bundesliga, has previously been a part of the U21 national team. However, the 19-year-old will already be taking part in the final training session on Friday at the ÖFB Campus with Rangnick and the rest of the team.
Aiming for Group Victory
The team will then travel to Linz, where they’ll face Ireland on Saturday. There, the ÖFB squad aims to secure first place in the Nations League group ahead of schedule. With a win in Linz against Ireland, the ÖFB squad would secure first place in the group—and thus a return to the top tier of European soccer in League A—even before their final match against Israel on Tuesday in Debrecen.
In their first match against Ireland on October 1 in Dublin, Austria came back from a 0–2 deficit to draw 2–2. It remains to be seen in the coming days whether Prass and Schlager will be available for the match against Israel.
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