Club President Successfully Hunted Down Criminals in Wels

With confidence, but without complacency, the Wels Flyers aim to secure their fifth consecutive Super League victory this Friday in St. Pölten! “There are no easy or difficult games. If we don’t work hard enough ourselves, we’ll run into trouble against any opponent. But if we execute our game plan well, we can pull off a win in St. Pölten too,” says Coach Sebastian Waser. Aside from racking up points, however, the team from Wels has also recently been successful in the hunt for criminals.