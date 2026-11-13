Manager: 73 % warnen vor Aus für Verbrenner

Kritik gibt es an den ÖBB: 44 Prozent nehmen eine Verschlechterung bei der Pünktlichkeit wahr und 34 Prozent bei der Sauberkeit in den Zügen. Auf die Frage, welche Schwerpunkte die Bundesregierung im öffentlichen Verkehr setzen soll, steht die Ausweitung des Angebots und der Kapazitäten im ÖBB-Personenverkehr mit 49 Prozent an erster Stelle. „Die Ergebnisse zeigen klar, dass sich die befragten Führungskräfte vor allem ein besseres und verlässliches Bahnangebot erwarten. Die Bundesregierung ist gefordert, diese Anliegen ernst zu nehmen und die entsprechenden Schwerpunkte zu setzen“, betont Infrastrukturreport-Autor David Ungar-Klein. Im Konkreten: 81 Prozent fordern einen rascheren Ausbau der S-Bahn-Netze und des Regioalverkehrs.