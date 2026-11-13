Manager: 73 % warnen vor Aus für Verbrenner

Klare Botschaften schicken wirtschaftliche Führungskräfte laut einer Umfrage an die Politik: Sie sehen enormes Potenzial für Wachstum und Arbeitsplätze, wenn Straßen und Bahnen passen.
Gleich 92 Prozent der befragten Führungskräfte heimischer Unternehmen sehen eine leistungsfähige Infrastruktur als wichtigsten oder einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für Niederösterreich. Das ist ein (wichtiger) Punkt des gestern von Landesvize Udo Landbauer und Projektleiter David Ungar-Klein in St. Pölten präsentierten „Infrastrukturreports“.
Lob für Straßen, „Bahn hat Ausbaubedarf“
Dabei gab es Lob für das weite Land: 80 Prozent der befragten Führungskräfte sind mit der Straßeninfrastruktur zufrieden. Für Niederösterreichs Verkehrslandesrat Landbauer kommt es dabei vor allem auf eine funktionierende Vernetzung der Verkehrsmittel an: „Gerade in einem Flächenbundesland wie Niederösterreich müssen Straße und Schiene optimal zusammenspielen. Entscheidend sind gut abgestimmte Verbindungen zwischen Bus und Bahn und ein öffentlicher Verkehr, auf den sich unsere Pendler verlassen können.“
Kritik gibt es an den ÖBB: 44 Prozent nehmen eine Verschlechterung bei der Pünktlichkeit wahr und 34 Prozent bei der Sauberkeit in den Zügen. Auf die Frage, welche Schwerpunkte die Bundesregierung im öffentlichen Verkehr setzen soll, steht die Ausweitung des Angebots und der Kapazitäten im ÖBB-Personenverkehr mit 49 Prozent an erster Stelle. „Die Ergebnisse zeigen klar, dass sich die befragten Führungskräfte vor allem ein besseres und verlässliches Bahnangebot erwarten. Die Bundesregierung ist gefordert, diese Anliegen ernst zu nehmen und die entsprechenden Schwerpunkte zu setzen“, betont Infrastrukturreport-Autor David Ungar-Klein. Im Konkreten: 81 Prozent fordern einen rascheren Ausbau der S-Bahn-Netze und des Regioalverkehrs.
Umweltprüfungen und Verbrenner-Aus
Die blau-gelben Wirtschafts-Lenker fordern auch mehr Geschwindigkeit bei Projekten: 81 Prozent fordern schnellere Umweltverträglichkeitsprüfungen.
Auch beim Aus für Verbrenner-Fahrzeuge ist die Meinung der ökonomischen Spitzenkräfte eindeutig: 73 Prozent warnen vor „spürbaren negativen Folgen“ durch ein Verbrennerverbot.
„Für die Zukunft unserer Automobilindustrie braucht es Technologieoffenheit statt ideologischer Verbote und Innovation statt Bevormundung“, betonte Landbauer abschließend.
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